‘Real Madrid vindt alternatief voor Huijsen in Premier League’

Real Madrid is al enige tijd op zoek naar een centrale verdediger. Lang leken de ogen gericht op , maar zijn komst is zeker geen uitgemaakte zaak. Volgens L’Equipe zou De Koninklijke verregaande interesse hebben in een van de beste verdedigers van de Premier League.

Het is een tegenvallend seizoen voor Real Madrid. De recordkampioen van de Champions League werd al in de kwartfinale van het toernooi uitgeschakeld door Arsenal. In de Supercopa verloor Real met 2-5 van FC Barcelona, in de Copa del Rey werd onlangs eveneens verloren van de aartsrivalen met 3-2. In LaLiga dreigen de Madrilenen wederom het onderspit te delven. Barça staat met nog vier wedstrijden te spelen, vier punten boven nummer twee Real Madrid.

Seizoen zonder prijzen

Artikel gaat verder onder video

Het dreigt een seizoen zonder prijzen te worden voor Real Madrid, dat hoofdtrainer Carlo Ancelotti ook nog eens kwijt lijkt te gaan raken. De Italiaan wordt veelvuldig gelinkt aan het bondscoachschap in Brazilië. Dé kandidaat om volgend seizoen aan het roer te staan bij Real Madrid lijkt Xabi Alonso, die Bayer Leverkusen afgelopen seizoen ongeslagen naar de Bundesliga-titel hielp.

Centrale verdedigers

Er is werk aan de winkel voor Real Madrid, dat al maanden wordt gelinkt aan het binnenhalen van een nieuwe centrale verdediger. Dit seizoen is die positie namelijk een pijnpunt gebleken, met blessures van Éder Militão, David Alaba en Antonio Rüdiger. De 22-jarige Raúl Asencio krijgt veel speeltijd, maar er lijkt een nieuwe versterking bij te gaan komen.

Dean Huijsen

De naam van Huijsen is er een die vaak in een adem genoemd wordt met Real Madrid. De in Amsterdam geboren Spanjaard maakt een goede indruk bij Bournemouth en maakte in maart zelf zijn debuut voor de nationale ploeg van Spanje. De centrale verdediger wordt in verband gebracht met meerdere clubs, waaronder Chelsea en Liverpool. Als het aan zijn vrienden ligt, tekent hij in Madrid, maar zelf zou Huijsen zijn keuze bewust maken en zeker willen zijn van speeltijd. Hoewel de twintigjarige verdediger een stormachtige ontwikkeling doormaakt, lijkt een eventuele basisplaats bij Real Madrid nog geen zekerheid.

'Nieuwe leider van de defensie'

De Franse krant L’Equipe meldt dat Real Madrid William Saliba zou willen binnenhalen. De verdediger van Arsenal maakte indruk in de Champions-League-ontmoeting met Real Madrid en wordt beschouwd als een van de beste verdedigers van de Premier League. Saliba zou ‘de nieuwe leider van de defensie’ worden. Het contract van de Fransman loopt nog door tot 2027.

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Real Madrid dreigt belangrijke aanwinst voor de neus van FC Barcelona weg te kapen 🔗

👉 Van der Vaart ziet 'patiënt' bij Real Madrid: 'Vergeleken met hem gedraagt Goes zich voorbeeldig' 🔗

👉 Fabrizio Romano: Vinícius kan 2 jaar geschorst worden 🔗

👉 Mbappé, die niet eens in actie komt, krijgt uiterst gênant ontvangst bij Real Madrid 🔗

👉 Trainerszoektocht voor Real Madrid: acht mogelijke opvolgers van Ancelotti 🔗