Dean Huijsen stelt belangrijke nieuwe voorwaarde bij toptransfer

De kans is zeer groot dat komende zomer een fraaie toptransfer gaat maken. De verdediger van Bournemouth wordt in verband gebracht met diverse Europese grootmachten, zoals Real Madrid, Chelsea en Liverpool. De Telegraaf weet woensdag te melden dat de boomlange centrale verdediger een belangrijke nieuwe voorwaarde heeft toegevoegd voor zijn toekomstige club.

Huijsen maakte afgelopen zomer de overstap van Juventus naar Bournemouth, nadat hij daarvoor een half jaar werd gehuurd door AS Roma. De talentvolle centrale verdediger ontpopte zich bij The Cherries tot een vaste waarde en heeft inmiddels ook het Spaanse nationale team gehaald. De voorbije weken werd Huijsen al gelinkt aan een overstap naar Real Madrid. Er kan dan ook gesteld worden dan de net twintig geworden centrale verdediger bezig is aan een stormachtige ontwikkeling.

Bij Bournemouth heeft Huijsen nog een contract tot medio 2030, toch kan de verdediger de club komende zomer achter zich laten voor een bedrag van ruim zestig miljoen euro. Er staat namelijk een afkoopsom in het contract van de 1,97 meter lange linkspoot, zo bevestigde hij recentelijk. Over de hoogte daarvan wilde hij zich echter niet uitlaten.

Bij een vervolgstap zal Huijsen, net als bij zijn transfer naar Bournemouth, een bewuste keuze gaan maken. De geboren Amsterdammer wil zeker zijn van speeltijd. Volgens De Telegraaf zal dit ook meespelen bij zijn keuze voor een nieuwe club. Naast speeltijd is er nog een belangrijke nieuwe voorwaarde toegevoegd door Huijsen: hij wil gaan spelen voor een club die komend seizoen in de Champions League speelt. Verder wil de verdediger per se voor een club spelen die aanvallend voetbal speelt in een Europese topcompetitie.

