Dean Huijsen doet openhartige onthulling over zijn contract bij Bournemouth

is in een interview met El Chiringuito ingegaan op de vermeende interesse van Real Madrid. Tijdens dat gesprek onthulde de in Amsterdam geboren centrale verdediger dat in zijn contract bij AFC Bournemouth een gelimiteerde afkoopsom staat. Hoe hoog deze is, wil de negentienjarige centrale verdediger niet onthullen.

Huijsen maakte afgelopen zomer de overstap van Juventus naar Bournemouth, nadat hij daarvoor een half jaar werd gehuurd door AS Roma. De talentvolle centrale verdediger ontpopte zich bij The Cherries tot een vaste waarde en heeft inmiddels ook het Spaanse nationale team gehaald. De voorbije weken werd Huijsen al gelinkt aan een overstap naar Real Madrid.

De Koninklijke zou namelijk nog voordat Huijsen zijn debuut maakte voor Spanje bij Bournemouth hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden om de verdediger over te nemen. Hoewel Huijsen nog ruim vijf jaar vastligt, staat er in zijn verbintenis een verkoopclausule van zestig miljoen euro. Bij het televisieprogramma El Chiringuito geeft de 1,97 meter lange verdediger toe dat hij voor een bepaald bedrag mag vertrekken. "Ik heb nog een contract tot 2030 bij Bournemouth, daarin staat wel een clausule", aldus de Spaans international.

Door zijn goede prestaties, en zijn debuut voor de Spaanse nationale ploeg in de Nations League-duels met uitgerekend het Nederlands elftal, lijkt een toptransfer deze zomer ook in het verschiet te liggen voor Huijsen. Hij wordt dan ook geconfronteerd met de vermeende interesse van Real Madrid. "Ik weet het niet, we zullen zien. Het is een groot team. Elke speler wil op het hoogst mogelijke niveau spelen", geeft de jongeling toe.

Als het aan zijn vrienden ligt, dan tekent Huijsen komende zomer een contract bij Real Madrid. "Ze sturen me berichten over de interesse van Real en zeggen dat ik moet gaan", lacht Huijsen. "Maar ik heb ook een vriend die zegt dat ik naar Barcelona moet gaan. Ancelotti is een hele goede trainer en zit niet voor niets bij Real Madrid. Mijn idool is ook Sergio Ramos, al van jongs af aan", verklapt de negentienjarige centrumverdediger.

Diverse Europese grootmachten volgen Huijsen

Naast Real Madrid zijn er diverse Europese grootmachten die de ontwikkeling van Huijsen in de gaten houden. Naar verluidt zijn ook Bayern München, Chelsea en Liverpool geïnteresseerd in de zoon van Donny Huijsen, die in zijn carrière onder meer speelde voor Ajax en AZ.

