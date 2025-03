'Engelse topclub wil Huijsen voor de neus van Real Madrid wegkapen'

Chelsea wil Real Madrid aftroeven in de strijd om , meldt het Spaanse AS. De Engelse topclub is bereid om de Spaans international meer salaris te bieden dan de Madrilenen. Een transfer is alleen geen uitgemaakte zaak, aangezien er meerdere kapers op de kust zijn.

De pas negentienjarige Huijsen, die bij Bournemouth nog een contract heeft tot medio 2030, maakt een stormachtige ontwikkeling door in de Premier League. Nog voordat hij debuteerde in het Spaanse nationale team informeerde Real Madrid bij Bournemouth naar de mogelijkheden om de verdediger over te nemen. Hoewel Huijsen nog ruim vijf jaar vastligt, staat er in zijn verbintenis een verkoopclausule van zestig miljoen euro.

Het Spaanse AS meldt dat de vader van Huijsen, voormalig Ajax-spits Donny Huijsen, al op bezoek zou zijn geweest bij Real Madrid voor een oriënterend gesprek. Toch zijn de Madrilenen niet de enige kandidaat om Huijsen over te nemen. Inmiddels hebben ook Liverpool, Newcastle United en Bayern München hun pijlen op de tweevoudig Spaans international gericht. Verder is ook Chelsea een belangrijke kandidaat. The Blues zouden bereid zijn om de door Bournemouth verlangde afkoopsom te betalen en qua salaris meer neer te willen tellen dan Real Madrid.

Volgens Spaanse media zou Huijsen voor het Spaanse nationale team hebben gekozen om zo zijn droomtransfer naar Real Madrid te kunnen maken. De 1.97 meter lange verdediger liet zelf al doorschemeren dat hij trots is om gelinkt te worden aan Real Madrid. Of het deze zomer daadwerkelijk tot een transfer komt zal moeten blijken.

