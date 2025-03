Het Onderbuikgevoel van Memphis

"Je weet niet wat er op de bodem ligt als je springt. Je weet niet wat er zich in het water omgeeft."

Analist René van der Gijp zag het interview en concludeerde met een harde lach dat we niet bepaald te maken hebben met de nieuwe Denker des Vaderlands.

Maar kennen we niet allemaal van zulke momenten?

We proberen te verwoorden wat er in ons omgaat, waarom we die ene keuze hebben gemaakt. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig.

Bij mij brak het zweet al los als ik een lastige vraag kreeg na een schoolpresentatie.

Ik kijk het interview van Memphis nog maar eens terug. Toegegeven, het komt er niet helemaal vloeiend uit, maar ergens voel ik wel een licht filosofische tint.

Het geheel komt best authentiek op me over.

Misschien is het zijn toevoeging dat je niet weet wat er zich in het water omgeeft. Ik kende die uitspraak nog niet, maar dat gevoel wel.

Bij elke nieuwe werkomgeving heb je geen idee wat voor vissen er in de kom zwemmen. Zijn het aaibare Nemo’s, wat saaie goudvissen of venijnige piranha’s? Laat staan wat voor wereld er zich in de schaduw, daar ver op de bodem, afspeelt.

Misschien bedoelt Memphis dat wel.

Zelf ben ik nog nooit in Brazilië geweest, laat staan er gewoond. Natuurlijk, Memphis is profvoetballer, maar ook hij zwemt rond in een nieuw aquarium. Waarschijnlijk wel met een riante, goed beveiligde bassin, volledig voorzien van inloopkasten, een bioscoop en opnamestudio’s. Dat wel. We hebben het hier natuurlijk wel over een kleurrijke vis met een zekere celebrity status.

Maar toch.

Zo bezoekt hij wel de favela’s en betaalt daar de rekening voor de hele bar. Dat zal een onderbuikgevoel zijn geweest.

Die is belangrijk om naar te luisteren, zegt hij ook in het interview. De onderbuik schijnt minstens zoveel zenuwen te hebben als onze hersenen, las ik wel eens. Je buik weet vaak wat goed voor je is, al voordat je het hebt bedacht.

© Jan Willem-Struik

Voor wie wat beter luistert, is Memphis misschien helemaal niet zo’n gekke Denker des Vaderlands.

Jan-Willem Struik was tussen 2007 en 2015 redacteur bij FCUpdate. In deze jaren zat hij bovenop wedstrijden en het nieuws. Tegenwoordig richt hij zich op korte verhalen met een persoonlijke noot. Zijn ideale verhaal prikkelt, vermaakt en laat je achter met een herkenbaar gevoel over een moment. Lees hier meer verhalen op zijn blog: https://janwillem.ghost.io/tag/een-ode-aan/.