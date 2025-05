Ancelotti-soap nog niet ten einde: Real Madrid-coach onthult op deze datum toekomstplannen

Carlo Ancelotti komt pas op 25 mei met duidelijkheid over zijn toekomst. De oefenmeester van Real Madrid wordt veelvuldig gelinkt aan Brazilië, maar de Italiaan wil daar zelf weinig over kwijt. Vooralsnog richt Ancelotti zich op de titelstrijd met De Koninklijke en is hij er heilig van overtuigd dat de Madrileense club FC Barcelona nog in kan halen in de titelstrijd.

Er gingen al geruchten dat Ancelotti het seizoen bij Real Madrid niet af zou maken. Deze geluiden konden niet los gezien worden van het feit dat de 65-jarige succescoach in verband werd gebracht met Brazilië. Dat is inmiddels een heuse soap aan het worden, aangezien afgelopen week de vraag oprees op deze stap nog wel doorgaat.

De Braziliaanse bond CFB wil namelijk tot 12 mei wachten op een antwoord van Ancelotti, zo klinkt het in de Spaanse media. Wel zou er nog ruimte zijn in de onderhandeling om die datum wat op te rekken. Real Madrid wil Ancelotti echter niet kwijt in juni, omdat in die maand het WK voor clubteams op het programma staat.

Ancelotti zelf liet op de meest recente persconferentie van Real Madrid weten voorlopig nog geen duidelijkheid te verschaffen over zijn toekomst. "Ik heb veel liefde voor mijn club, de spelers en de fans. Ik heb heel veel respect voor hen. Ik zal pas op de 25ste mei over mijn toekomst praten, niet eerder", aldus de Italiaan. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar het wordt hoe dan ook een fantastisch afscheid. Ik draag de club een warm hart toe en zal nooit ruzie maken met deze club omdat ik niet wil dat er een gevecht ontstaat."

Ancelotti wil nog kampioen worden met Real Madrid

In zijn twee periodes bij Real Madrid pakte Ancelotti vijftien prijzen met de Spaanse grootmacht. Als het aan de Italiaan ligt, dan komt daar zeker nog een zestiende bij. "Wij vechten voor de La Liga-titel tot de laatste seconde. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken", is Ancelotti vastberaden. Real Madrid heeft een achterstand van vier punten op FC Barcelona en neemt het zondagmiddag op tegen Celta de Vigo. De Catalanen komen zaterdagavond al in actie tegen Real Valladolid.

