Ongemakkelijk: journalisten blijven stil na grap Slot over Alexander-Arnold

Arne Slot beleeft een fantastisch eerste seizoen bij Liverpool. De Nederlandse trainer werd recentelijk kampioen van de Premier League. Toch valt de oud-trainer van Feyenoord en AZ niet op alle vlakken in de smaak in Engeland. Met een woordgrap over de naar Real Madrid vertrekkende , wist hij de journalisten tijdens een persconferentie niet te overtuigen van zijn humor.

Slot wordt gevraagd naar zijn mening over het aanstaande vertrek van Alexander-Arnold: “Ik denk, zoals iedereen die van Liverpool houdt en die een fan is van Liverpool, dat we teleurgesteld zijn dat hij weggaat. Het is namelijk niet alleen een goed mens dat de club gaat verlaten, maar ook een hele hele goede vleugelverdediger.”

Toch kan Slot het vertrek van de 26-jarige Engelsman relativeren: “Ik heb ook bij clubs gewerkt zoals AZ Alkmaar en Feyenoord, waar elk seizoen één of meerdere hele goede spelers de club verlaten. Dus ik ben er misschien wat meer aan gewend dat spelers weggaan bij een club.” Slot legt uit dat hij verwacht dat er voor elke vertrekkende speler weer een nieuwe goede speler zal opstaan. Dat heeft hij in het verleden ervaren. “Dat gaat nu waarschijnlijk weer gebeuren. "

De Premier League-kampioen staat stil bij het feit dat Alexander-Arnold Liverpool transfervrij gaat verlaten: “Het is een aantal keer gebeurd, maar ik zie ook een groot aantal spelers verkassen voor grote transfersommen, in elke transferperiode de afgelopen drie, vier of vijf jaar. Dat zou ook een ‘trend’ kunnen zijn.” Slot steekt zijn vinger op en merkt op: “Grappig woord trouwens.”

De trainer vraagt aan zijn perschef of hij de grap begrijpt en wijst naar de journalisten in de zaal: “Zij lachen niet, dus waarschijnlijk is het niet grappig.” Slot verheft ongemakkelijk zijn stem en gaat door alsof er niets aan de hand is: “Maar, laten we wachten en kijken of dat gaat gebeuren.”

Dad joke van 𝗔𝗿𝗻𝗲 𝗦𝗹𝗼𝘁 over Trent slaat niet aan in de perszaal: "Begrijp je hem?" 😂#Liverpool #Slot #Trent pic.twitter.com/FMXh1HIJkT — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 9, 2025

