Fikse aderlating voor Slot: Alexander-Arnold bevestigt vertrek bij Liverpool

trekt na twintig jaar de deur bij Liverpool achter zich dicht, zo bevestigt de club van trainer Arne Slot via de officiële kanalen. Het transfervrije vertrek van de linksback hing al langer in de lucht. De kans is groot dat Alexander-Arnold komend seizoen voor Real Madrid gaat spelen, Fabrizo Romano sprak op X al zijn fameuze woorden 'here we go' uit.

Alexander-Arnold kwam al op zesjarige leeftijd binnen in de jeugdopleiding van Liverpool en doorliep alle jeugdelftallen. Uiteindelijk volgde op 14 december 2016 zijn debuut voor The Reds in het competitieduel met Middlesbrough. Nu, bijna negen jaar later, staat de teller voor de rechtsback op 352 duels. Daarin was hij 23 maal trefzeker en gaf hij liefst 92 assists.

"Dit is zonder twijfel de moeilijkste beslissing die ik ooit in mijn leven heb genomen", aldus Alexander-Arnold via Instagram. "Ik weet dat velen van jullie zich hebben afgevraagd waarom ik hier nog niet over heb gesproken, maar het was mijn bedoeling om me volledig te richten op het belang van het team om de twintigste landstitel te veiligstellen."

"Deze club is al twintig jaar mijn hele leven en mijn hele wereld', gaat de 33-voudig Engels international verder. "De steun en de liefde die ik heb gevoeld van iedereen binnen en buiten de club zal me altijd bijblijven. Ik zal voor altijd bij jullie in het krijt staan. Ik heb elke dag dat ik bij deze club ben alles gegeven en ik hoop dat jullie het gevoel hebben dat ik iets heb teruggegeven in mijn tijd hier."

Toekomst Alexander-Arnold ligt bij Real Madrid

Met het vertrek bij Liverpool ligt nu ook de weg naar Real Madrid open voor Alexander-Arnold. De rechtsback werd de afgelopen maanden al veelvuldig gelinkt naar een transfervrij vertrek naar De Koninklijke. Alexander-Arnold zou zelfs al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Spaanse grootmacht. Transfermarktexpert Romano weet op X te melden dat de overstap van de 26-jarige Engelsman naar Real Madrid in kannen en kruiken is. "Trent Alexander-Arnold naar Real Madrid, here we go", plaatst hij op X.

Trent Alexander-Arnold has informed Liverpool FC of his intention to leave the club this summer upon the expiry of his current contract. — Liverpool FC (@LFC) May 5, 2025 🚨 BREAKING: Trent Alexander-Arnold to Real Madrid, here we go! 💣⚪️



Decision to leave Liverpool now confirmed as Trent says goodbye to the club after winning one more PL title.



Documents being prepared for Trent to join Real Madrid on a 5 year contract, verbal agreement done. pic.twitter.com/IkmL1VIhWE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2025

