‘Slot heeft Italiaanse vervanger voor Alexander-Arnold op het oog’

In Liverpool gaat het al een behoorlijke tijd over . De rechtsback is een kind van de club, maar beschikt over een aflopend contract. De Engelsman zou bezig zijn aan zijn laatste maanden, voordat hij een overstap maakt naar Real Madrid. Volgens de Italiaanse sportwebsite Calciomercato heeft Liverpool al ogen op een vervanger.

Alexander-Arnold wist zondag voor de tweede keer in zijn carrière de Premier League te winnen met Liverpool. De geboren Scouser maakte zijn debuut voor de club op achttienjarige leeftijd en speelde in de bijna negen jaren erna meer dan 350 wedstrijden voor The Reds. De rechtsback won alles wat er te winnen valt met Liverpool, maar lijkt een eind te gaan komen aan zijn periode in Engeland.

Waar Mohamed Salah en Virgil van Dijk onlangs hun contract verlengden, is dat voor Alexander-Arnold (nog) niet het geval. De 33-voudig Engels international is aankomende zomer transfervrij en zou zijn zinnen hebben gezet op een vertrek naar Real Madrid. Volgens talkSPORT ligt er inmiddels een persoonlijk akkoord tussen club en speler. Alexander-Arnold zou een vijfjarig contract gaan ondertekenen en een salaris van meer dan 220 duizend pond (omgerekend ruim 263 duizend euro) gaan opstrijken. Per week, wel te verstaan.

Mocht Alexander-Arnold inderdaad gaan vertrekken, dan zal Arne Slot op zoek moeten gaan naar een nieuwe rechtsback. Voor die positie heeft de trainer alleen nog de 21-jarige Conor Bradley tot zijn beschikking. Calciomercato meldt dat Andrea Cambiaso een optie zou kunnen zijn en dat Juventus ‘op zijn hoede moet zijn’ voor een bod van Liverpool. Cambiaso is een linksback, die ook aan de rechterkant uit de voeten kan. Naast Liverpool zou de 25-jarige Italiaan ook intensief gevolgd worden door Manchester City.

