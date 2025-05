'Slot wil peperdure concurrent voor Gravenberch naar Liverpool halen'

Liverpool hoopt zich komende zomer te versterken met van VfB Stuttgart, zo meldt Stuttgarter Nachrichten. De 23-jarige verdedigende middenvelder zou een stevige concurrent worden voor , die in het huidige seizoen indruk maakt op het middenveld van de kampioen van Engeland.

Afgelopen zomer hield Liverpool zich opvallend rustig op de transfermarkt. In zijn eerste zomer op Anfield mocht Slot slechts één aanwinst verwelkomen: Federico Chiesa kwam over van Juventus, maar de Italiaan slaagde er tot op heden niet in een basisplaats te veroveren. Voor volgend seizoen is keeper Giorgi Mamardashvili al vastgelegd, de Georgiër werd afgelopen zomer al gekocht van Valencia, maar werd direct terug verhuurd aan de Spaanse club. Slot zou volgens de Duitse berichten echter ook dolgraag een extra verdedigende middenvelder willen toevoegen aan zijn selectie, waarbij het oog van Liverpool op Stiller zou zijn gevallen.

Stiller doorliep de jeugdopleiding van Bayern München, maar wist bij Der Rekordmeister niet door te breken in de hoofdmacht. Na drie officiële wedstrijden in het eerste vertrok hij in 2021 transfervrij naar TSG 1899 Hoffenheim, twee jaar later nam Stuttgart hem voor 5,5 miljoen euro over. Bij VfB was Stiller vorig seizoen een belangrijke pion in het elftal dat verrassend achter kampioen Bayer Leverkusen als tweede eindigde in de Bundesliga en daarmee kwalificiatie voor de Champions League afdwong. Bondscoach Julian Nagelsmann beloonde de ontwikkeling van de middenvelder in september 2024 met zijn debuut in de nationale ploeg, inmiddels staat hij op vier interlands voor Die Mannschaft. Hoewel Stuttgart dit seizoen niet in de buurt komt van de Champions League-plaatsen - de club staat twee speelronden voor het einde op de tiende plaats - is Stiller opnieuw bezig aan een prima jaar.

'Stuttgart verlangt minimaal 60 miljoen euro voor Liverpool-target Stiller'

Liverpool zal vermoedelijk wel diep in de buidel moeten tasten om Stiller naar Anfield te halen. De middenvelder verlengde in januari zijn contract bij Stuttgart tot medio 2028. Daarin zou een gelimiteerde transfersom van 40 miljoen euro zijn opgenomen, maar in maart bracht transferjournalist Florian Plettenberg van Sky Deutschland naar buiten dat de club die clausule voor een bedrag van twee miljoen euro kan afkopen. Daardoor kan Stuttgart alsnog vragen wat het wil, volgens Stutggarter Nachrichten valt er bij een bod onder de 60 miljoen euro simpelweg niet te praten over een vertrek van Stiller. Opvallend genoeg moest Gravenberch in zijn eerste seizoen bij Liverpool, toen nog onder Jürgen Klopp, vaak genoegen nemen met een plek op de bank omdat een andere oud-speler van Stuttgart, de Japanner Wataru Endo, de voorkeur kreeg. Slot kiest sinds zijn aanstelling echter resoluut voor de Nederlander. De 22-jarige Gravenberch stond afgelopen zondag tegen Chelsea pas voor het eerst (!) dit seizoen niet aan de aftrap van een Premier League-duel van Liverpool. De kersvers kampioen leed op Stamford Bridge promt de derde competitienederlaag van het seizoen (3-1).