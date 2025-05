Maduro spreekt met CL-kwartfinalist over rol als assistent

Hedwiges Maduro is momenteel in gesprek met Aston Villa om als assistent-trainer aan de slag te gaan onder Unai Emery, zo vertelt hij in Goedemorgen Eredivisie. Verder spreekt de voormalig trainer van Almere City ook met enkele clubs uit de Keuken Kampioen Divisie.

Maduro werd op 18 december ontslagen als trainer van Almere City en zit sindsdien zonder baan. Nu het seizoen ten einde loopt zijn clubs langzaam bezig zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, dus krijgt de clubloze trainer bij ESPN de vraag of hij al in gesprek is met een mogelijke nieuwe club, wat hij beaamt. “Ik ben in gesprek met clubs, ik ben ermee bezig. Ik ben vooral aan het oriënteren wat ik ga doen”, antwoordt de oud-middenvelder.

Vervolgens krijgt Maduro de vraag of hij in Nederland of het buitenland spreekt en of hij kijkt naar rollen als hoofdtrainer of assistent. Op allebei de vragen antwoordt hij hetzelfde: ‘Beide’. Als Hans Kraay junior hem vraagt twee clubs te noemen waarmee hij spreekt, is Maduro niet heel happig. “Een aantal KKD-ploegen”, houdt hij het vaag. “Ik sta daar open voor en daar praat ik ook mee, dat kan ik wel verklappen.” Als Kraay vraagt of Roda JC een optie is, wil Maduro zich daar niet over uitlaten.

Sjoerd Mossou vraagt vervolgens aan Maduro of het klopt dat hij bij Aston Villa is geweest, waar zijn oude trainer Emery actief is. Dat bevestigt de ex-prof. “Ik heb mee mogen kijken, het strijdplan gezien. Dat was geweldig”, glundert de clubloze trainer. Kraay vraagt vervolgens of onder Emery werken als assistent ook een mogelijkheid is voor Maduro. “Die gesprekken zijn er ook wel geweest.” Fresia Cousiño Arias vraagt of deze zijn geweest, of ook nu nog lopen. “Die lopen nog”, bevestigt Maduro.

