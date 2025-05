Zware domper voor ‘zeer belangrijke’ Van de Beek

mist het einde van een voor hem persoonlijk mooi seizoen. De middenvelder is geopereerd aan zijn linkerhiel en staat voor een flinke periode langs de kant. Het is waarschijnlijk dat ook de start van het nieuwe seizoen niet gehaald gaat worden.

Sinds zijn succesperiode met Ajax, is de carrière van Van de Beek behoorlijk in het slop geraakt. Waar hij in 2019 nog werd genomineerd voor de Ballon d'Or, was zijn transfer naar Manchester United in 2020 allerminst een succes. Van de Beek werd uitgeleend aan Everton en Eintracht Frankfurt, maar ook daar wist hij geen potten te breken.

Begin dit seizoen maakte Van de Beek een definitieve overstap vanuit Manchester naar Girona FC. De Spaanse club had zich voor het eerst in de geschiedenis gekwalificeerd voor de Champions League en bracht de Nederlander binnen als versterking. Volgens Marca had Van de Beek een hoofdrol in de goede eerste seizoenshelft met de club en was hij ook in Europees verband belangrijk. In de tweede helft van het seizoen draait Girona een stuk minder goed. Marca spreekt zelfs van een ‘debacle’. De Catalanen bezetten momenteel de vijftiende plek in LaLiga.

Voor Van de Beek gaat het recentelijk ook minder op voetbalgebied, maar de grootste domper kwam op zaterdag. De club maakte bekend dat de oud-Ajacied vier tot vijf maanden uitgeschakeld zou zijn, na een operatie aan zijn linkerhiel. Daarmee mist Van de Beek de laatste wedstrijden van de degradatiestrijd en komt de voorbereiding op komend seizoen ook in gevaar.

COMUNICAT MÈDIC | Donny Van de Beek va ser intervingut quirúrgicament del taló esquerre ahir a l'hospital Quironsalud per l'equip del Dr. Cugat, acompanyat dels serveis mèdics del Club.

Temps de baixa d'uns 4/5 mesos. — Girona FC (@GironaFC) May 10, 2025

