Feyenoord-fans krijgen er genadeloos van langs: 'Het ergste was...'

Wessel Penning vindt dat de Feyenoord-supporters zich 'bij nader inzien' moeten schamen voor 'de schande van zondagmiddag 14 mei'. Hij vindt dat dat de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente die dag nooit gespeeld had mogen worden. Daarnaast heeft de journalist geen goed woord over voor het 'tuig' dat vuurwerkgeluiden maakte'.

Deze maand is het 25 jaar geleden dat de vuurwerkramp heeft plaatsgevonden in Enschede. Op 13 mei 2000 ontplofte de fabriek van SE Fireworks in de wijk Roombeek, die compleet verwoest werd. De ramp kostte aan 23 mensen het leven en er waren 950 gewonden. Ook waren 1250 mensen in een klap dakloos. Daags na de vuurwerkramp moest FC Twente van de KNVB 'gewoon' aantreden in De Kuip tegen Feyenoord.

Penning stelt dat die wedstrijd nooit gespeeld had mogen worden. "Het is goed dat tegenwoordig in Rotterdam het bombardement van 14 mei 1940 zo massaal en groots wordt herdacht", steekt de columnist van wal. "Maar nu de tijdgeest is veranderd, moeten we ook eerlijk zijn over wat we hier zelf verkeerd hebben gedaan. Laten we het dus eens hebben over de schande van zondagmiddag 14 mei 2000."

"Op die dag is hier een voetbalwedstrijd gespeeld, die nooit gespeeld had mogen worden. Feyenoord - FC Twente was het. FC Twente uit Enschede, de stad die een dag eerder was getroffen door de grootste explosies in Nederland sinds 1940. Dat was de vuurwerkramp", blikt Penning terug. "Alsof het een zondagmiddag was als zoveel andere stonden er in de Kuip 22 spelers op het veld. Jongens uit Rotterdam - sinds zestig jaar zelf een stad met een verwoest hart - versus jongens uit Twente, van wie een dag eerder hun stad was ontploft."

Penning kritisch op 'tuig dat vuurwerkgeluiden maakte'

Tijdens die wedstrijd heeft Penning zich ook gestoord aan een deel van de Feyenoord-aanhang, op wie hij 25 jaar na dato zeer kritisch is. "Het ergste was dat er in het stadion tuig zat dat vuurwerkgeluiden maakte om de bezoekers uit Enschede te treiteren", hekelt hij de supporters. "Maar we moeten ons bij nader inzien ook schamen dat die dag de Kuip gewoon was volgestroomd met tienduizenden voetballiefhebbers, die na afloop nog blij waren ook toen hun cluppie zich plaatste voor de Champions League. En dat doe ik dus. Want ik was er zelf bij. Bij de wedstrijd die nooit gespeeld had mogen worden, zeker niet in Rotterdam en al helemaal niet op 14 mei", besluit Penning.

De wedstrijd 'die nooit gespeeld had mogen worden' tussen Feyenoord en FC Twente eindigde die zondagmiddag in 1-1. De Rotterdammers kwamen via Igor Korneev vroeg op een 1-0 voorsprong, waarna Scott Booth er in de tweede helft 1-1 van maakte. Het was voor Feyenoord genoeg om zich middels de derde plaats te verzekeren van een ticket in de voorronde van de Champions League. FC Twente greep door het gelijke spel naast plaatsing voor de UEFA Cup, zoals de Europa League destijds heette.

