Feyenoord speelt met uniek shirt tegen RKC: 'Gaat niet in de verkoop'

Feyenoord speelt woensdag in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk niet in het gebruikelijke rood-witte tenue, maar in een speciaal groen-wit herdenkingsshirt. Dat doet de club ter nagedachtenis aan het bombardement op Rotterdam, dat die dag precies 85 jaar geleden plaatsvond.

Samen met de supportersvereniging is een grote spandoekenactie opgezet, waarin het verhaal van het bombardement en de wederopbouw van de stad centraal staat. Het groen-witte tenue verwijst naar de stadskleuren van Rotterdam, met in het midden het logo van Zadkine. Het herdenkingsshirt zal niet in de verkoop worden gebracht, weet Rijnmond. Er zijn ook nog geen foto’s beschikbaar van het shirt.

Feyenoord speelt dit seizoen nog drie wedstrijden. De Rotterdammers treden zondag thuis aan tegen PSV en woensdag wacht dus het duel met RKC Waalwijk. Het seizoen wordt volgende week zondag afgesloten met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. In de slotfase van het seizoen probeert Feyenoord nummer vier FC Utrecht onder zich te houden, terwijl er ook nog uitzicht is op de tweede plaats ten koste van PSV

