'Hiddink diep onder de indruk: succestrainer moet Dijkhuizen in 2026 opvolgen bij De Graafschap'

Marinus Dijkhuizen is nog maar net begonnen aan zijn klus als hoofdtrainer bij De Graafschap, maar weet nú al wie in de zomer van 2026 zijn opvolger moet worden op De Vijverberg. De Gelderlander schrijft dat technisch manager Berry Powel en adviseur Guus Hiddink hopen dat de 38-jarige succestrainer Thomas Duivenvoorden van Quick Boys over anderhalf jaar het stokje van Dijkhuizen over wil gaan nemen.

Duivenvoorden is bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van tweede divisionist Quick Boys, waarmee hij momenteel koploper is én de voorbije maanden opnieuw stuntte in het toernooi om de KNVB Beker. De amateurs schakelden met Almere City, Fortuna Sittard en sc Heerenveen al drie (!) Eredivisieclubs uit in en mogen zich nu gaan opmaken voor een bezoek aan AZ in de kwartfinales.

LEES OOK: Thomas Duivenvoorden komt met duidelijke reactie op geruchten over Feyenoord en Ajax

Dat De Graafschap één van de clubs is die Duivenvoorden in het vizier heeft kwam al eerder naar buiten. De 38-jarige oefenmeester, die volgend jaar begint aan de hoogste trainerscursus, staat er in het betaald voetbal sowieso goed op. Behalve de club uit Doetinchem zouden namelijk ook Ajax én Feyenoord Duivenvoorden op de korrel hebben, waarbij Feyenoord-directeur Dennis te Kloese recent zelfs al gesprekken met de coach zou hebben gevoerd.

LEES OOK: 'Ajax praat met 38-jarige amateurtrainer na ongekende bekerstunts'

De Graafschap is de voorbije periode diep onder de indruk geraakt van de verrichtingen van Duivenvoorden in Katwijk. "De manier van spelen die Duivenvoorden voorstaat bij Quick Boys staan technisch manager Berry Powel van De Graafschap en adviseur Guus Hiddink erg aan", schrijft bovengenoemde krant. De club hoopt Duivenvoorden met ingang van het seizoen 2025-26 als assistent van Dijkhuizen aan te stellen. Een jaar later - als de trainer zijn papiertje binnen heeft - zou Duivenvoorden dan door moeten schuiven naar het hoofdtrainerschap. "Dijkhuizen is van deze plannen op de hoogte gebracht door De Graafschap toen hij begin deze maand een contract voor anderhalf jaar tekende", aldus De Gelderlander.

