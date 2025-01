Ajax-doelwit voerde onlangs gesprek met Te Kloese

Thomas Duivenvoorden heeft onlangs gesprekken gevoerd met Dennis te Kloese over een overstap naar Feyenoord, zo stelt Wouter Bouwman van ESPN. De trainer van Quick Boys staat ook in de belangstelling van Ajax en De Graafschap.

Dinsdag kwam ESPN met het nieuws dat Ajax interesse heeft in Duivenvoorden. De oefenmeester staat sinds de zomer van 2023 aan het roer bij Quick Boys, waarmee hij vooral in de KNVB Beker indruk maakt. Vorig seizoen waren de Katwijkers te sterk voor NAC Breda en De Graafschap, om door AZ na strafschoppen uitgeschakeld te worden. Ook dit jaar gaat het weer voorspoedig en werden Almere City en Fortuna Sittard al slachtoffer van de ploeg van Duivenvoorden.

Duivenvoorden gaat volgend seizoen de hoogste trainerscursus volgen en staat volgens ESPN in de belangstelling van Ajax, terwijl De Graafschap hem ook graag als assistent naast Marinus Dijkhuizen wil zetten. “Naast Ajax en De Graafschap zijn er nog meer Nederlandse clubs geïnteresseerd in Duivenvoorden. De 38-jarige wil ook een langer verblijf bij Quick Boys niet uitsluiten”, schreef ESPN daarbij.

Feyenoord sprak met Duivenvoorden

Woensdagavond komt de toekomst van Duivenvoorden ter sprake bij Voetbalpraat, waarbij Feyenoord als een van de andere geïnteresseerde clubs naar voren komt. “Hij heeft een gesprek gehad met Te Kloese, bij Feyenoord, al langer geleden”, stelde Bouwman in het praatprogramma. Het is niet duidelijk of de Rotterdammers momenteel nog steeds interesse hebben in Duivenvoorden en welke functie ze voor hem in gedachten hadden.

