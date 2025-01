Journalist van Het Parool ziet Feyenoord-supporters op 30 december opvallend reageren op Weghorst

zijn optreden als analist bij het WK Darts heeft voor nogal wat verbazing gezorgd. De spits van Ajax en het Nederlands elftal maakte maandagavond zijn opwachting bij Viaplay en dat is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Voor journalist Stefan Raatgever van Het Parool is het nog steeds een raadsel waarom Weghorst was uitgenodigd als analist. Volgens Raatgever zat de aanwezigheid van de Ajacied vooral de supporters van Feyenoord dwars.

Weghorst is zonder meer een van de meest besproken Oranje-internationals van het afgelopen kalenderjaar. De spits bleef als huurling van Hoffenheim aardig buiten de spotlights, maar dat veranderde in de aanloop naar én tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland. Weghorst had er moeite mee dat hij niet als eerste, maar tweede spits achter Memphis Depay aan het toernooi begon. Hij haalde in de eerste groepswedstrijd tegen Polen als invaller meteen zijn gram door de winnende te maken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wout Weghorst komt live op televisie met een ‘primeurtje’

Weghorst als analist bij Viaplay

De oud-speler van onder meer AZ, VfL Wolfsburg en Manchester United maakte er eerder geen geheim van dat hij graag nog een keer het shirt van FC Twente wilde aantrekken, maar toen Ajax bij hem aanklopte, was een overstap naar de Tukkers geen optie meer. Weghorst streek eind augustus neer in Amsterdam en was in de eerste seizoenshelft regelmatig belangrijk voor zijn nieuwe ploeg. Acht dagen na de laatste wedstrijd voor de winterstop maakte hij plots zijn opwachting als analist van het WK Darts. “Het was jammer dat alle lijstjes van curieuze mediamomenten voor 2024 al waren samengesteld, want op de voorlaatste dag van het oude jaar dook plotsering Weghorst op aan de analysedesk van het WK Darts”, zo schrijft Raatgever op de website van Het Parool.

De journalist vraagt zich af hoe Weghorst daar terechtkwam. “Van de reservebank getrokken en ingezet als supersub, net zoals bij zijn club? Of gescout als analist voor de toekomst? Het bleef, anders dan dat Weghorst in zijn vrije tijd zelf ook graag een pijltje gooit, onduidelijk”, zo stelt Raatgever. Weghorst was overigens niet de eerste bekende persoon uit de voetballerij die zijn opwachting maakte bij Viaplay. De zender nodigde eerder tijdens het WK Darts Ron Vlaar al uit, de voormalig verdediger van onder meer AZ, Feyenoord, Aston Villa en het Nederlands elftal.

© Viaplay

Reacties van Feyenoord-supporters

Hoewel ‘het ontleden van een dartspartij’ volgens Raatgever ‘niet direct veel strategische vergezichten vergt’, zag hij dat de keuze voor Weghorst als analist ‘veel reacties’ opriep. “Niet in de laatste plaats bij kijkers met een voorkeur voor Feyenoord, die zich op sociale media uitleefden alsof de middenstip van De Kuip was gestolen”, zo schrijft Raatgever. “Zeker toen Weghorst - berucht om zijn, eh, kunstzinnige manier van het vieren van doelpunten - zich een fan toonde van darter Gerwyn Price.” Laatstgenoemde staat bekend om zijn vaak uitbundige en provocatieve manier van juichen. De Welshman deinst er ook niet voor terug om de strijd aan te gaan met het publiek. “Ik houd echt van het authentieke. Ik vind Price echt geweldig. Het is misschien niet verrassend dat ik dat zeg…”, zo klonk het namens Weghorst.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Het meest bizarre Ajax-nieuws van 2024: 'Is dit een 1 aprilgrap? Ik ben zelden zó verbaasd geweest'

Ajax deed de buitenwereld steil achterover slaan op 2 april 2024.