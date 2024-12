Weghorst aanwezig als analist bij heel andere sport dan voetbal

is maandagavond als analist aanwezig bij Viaplay voor het WK Darts. De spits van Ajax zal onder meer rondom de wedstrijd van Michael van Gerwen zijn zegje over de partijen doen.

Viaplay maakte maandag aan het einde van de middag bekend dat Weghorst later op de dag aanwezig is in de studio om te praten over het WK Darts. De aanvaller is vanaf 20.00 uur te zien in de uitzending en is onder meer aanwezig tijdens de wedstrijden van Van Gerwen om 21.30 uur en Brits toptalent Luke Littler om 22.45 uur.

Dat Weghorst aanwezig is in de uitzending, maakt presentator Bart Nolles bekend tijdens het bespreken van het avondprogramma. “Op een van die stoelen zit dan Ajax-spits Wout Weghorst”, begint de presentator. Overigens is de uitnodiging van de aanvaller niet zonder reden. “Wout is een kenner, maar ook zelf een zeer begenadigd darter.”

Weghorst wint van Van Gerwen

In het verleden heeft Weghorst wel eens een potje darts tegen Van Gerwen gespeeld. “Volgens mij heeft hij ook een keer een leg van Van Gerwen gewonnen”, haalt Nolles aan. “Die gaat hij ook nooit meer opnieuw spelen”, haakt Co Stompé grappend in, die vervolgens zegt ook wel eens van Van Gerwen te hebben gewonnen.

