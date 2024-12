Remko Pasveer blinkt uit in andere sport, Ajax-fans verbaasd: ‘Hij kan ook alles’

heeft zondagochtend veel indruk gemaakt op de fans van Ajax. In een video op de officiële kanalen van de Amsterdammers is te zien hoe de sluitpost samen met enkele ploeggenoten een dartstoernooi speelt. Daar weet de routinier indruk te maken met zijn goede worpen.

“December is traditioneel een tijd van donuts, goede bedoelingen en natuurlijk darts”, schrijft Ajax in de omschrijving van de video op YouTube. Daarmee refereren de Amsterdammers aan het World Darts Championship, dat ieder jaar aan het einde van december begint en eindigt in het begin van het nieuwe jaar.

In de video is te zien hoe Pasveer in een team met Davy Klaassen in verschillende formats darts speelt tegen Branco van den Boomen en Jay Gorter. Na verschillende rondes gingen Klaassen en Pasveer er met de zege vandoor.

Lof voor Pasveer

In de reacties onder de video op YouTube regent het complimenten voor Pasveer. “Remko kan echt een prima potje darten zeg”, schrijft een fan van Ajax eronder. “Remko ‘The GOAT’ Pasveer, kan ook echt alles”, voegt een ander eraan toe. “Remko kan ook alles met handen hè”, schrijft een derde.

Are youuuuu reaaadyyyyy?



🙏 The Passion

🎯 Mister 180

🥊 Rocky

👋 Fasthand



Ladies and gentlemen, let's - play - darts! pic.twitter.com/aCFsReG6Lt — AFC Ajax (@AFCAjax) December 29, 2024

