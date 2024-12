Zaakwaarnemer Rugani neemt duidelijk standpunt in over winterse transfer

kan deze winter vertrekken bij Ajax, zo stelt zaakwaarnemer Davide Torchia. De huurling van Juventus staat in de belangstelling van Napoli. Toch zal de verdediger alleen vertrekken uit Amsterdam als Ajax hem in de tweede seizoenshelft niet meer nodig acht.

Rugani behoort sinds afgelopen zomer tot de selectie van Ajax. De mandekker wordt voor een seizoen gehuurd door de Amsterdammers, maar die periode kan worden ingekort. Volgens Torchia staat de dertigjarige verdediger namelijk in de belangstelling van Napoli, dat naarstig op zoek is naar een defensieve versterking. Rugani heeft in Turijn nog een contract tot medio 2026.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli wordt op WK darts plots herinnerd aan pijnlijk Ajax-moment

In gesprek met Kiss Kiss Napoli wordt Torchia gevraagd naar de toekomst van zijn cliënt. “Rugani naar Napoli?”, herhaalt de zaakwaarnemer de vraag. “Ajax was de eerste die hem wilde. Ik heb veel respect naar die club”, is hij duidelijk. “Als Ajax van plan is Daniele te laten gaan, verandert de situatie. Zolang zij blij zijn met de speler, respecteren we hen echter.” Rugani geldt bij Napoli overigens niet als eerste keuze. De huidige nummer drie van Italië zou namelijk een voorkeur hebben voor Danilo van Juventus.

LEES OOK: Ajacied ‘compleet in shock’ door clubleiding: ‘Zelfs mijn vrouw wist niet wat er gebeurde’

Rugani geen vaste waarde bij Ajax

Sinds zijn komst naar Ajax, heeft Rugani zich nog niet kunnen ontpoppen tot vaste waarde. In alle competities wist de verdediger pas in elf duels in actie te komen. Daarin was hij trefzeker in de bekerwedstrijd tegen Telstar. Door de afwezigheid van Josip Sutalo mocht de Italiaan in de laatste drie duels voor de winterstop drie keer negentig minuten meespelen.

Moet Ajax Daniele Rugani deze winter laten vertrekken? Laden... 39.6% Ja, hij is niet nodig 60.4% Nee, hij moet blijven 669 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Michael van Praag doet boekje open over zwaar jaar bij Ajax

Michael van Praag stelt zich kwetsbaar op tijdens de uitzending van NH Sportcafé.