Farioli wordt op WK darts plots herinnerd aan pijnlijk Ajax-moment

Een opvallend beeld uit de derde ronde van het WK darts doet momenteel de ronde op sociale media. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Michael van Gerwen en Brendan Dolan toonde een toeschouwer een bordje met een pijnlijke tekst richting Ajax en Francesco Farioli.

Het PDC World Darts Championship (WK darts) vindt plaats in december en januari, waar de beste darters ter wereld het tegen elkaar opnemen in Londen. Het toernooi trekt duizenden fans, waaronder ook veel Nederlanders, die aanwezig waren bij het duel tussen Van Gerwen en Dolan in Ally Pally.

Supporters in de evenementenhal krijgen zoals gebruikelijk de kans om een boodschap te delen via een bordje. Tijdens de ‘walk-on’ van Dolan verscheen plots een boodschap gericht aan Ajax in beeld: “NAC (2-1) Ajax”, stond er te lezen op het moment dat Dolan het strijdtoneel betrad.

De tekst zorgt voor hilariteit op X, maar waarschijnlijk niet bij Farioli. De nederlaag bij promovendus NAC, in de tweede speelronde van de Eredivisie, betekende de eerste competitienederlaag voor de kersverse trainer van de Amsterdammers.

Drie dagen daarvoor verloor Ajax in de derde kwalificatieronde van de Europa League tegen Panathinaikos met 0-1. Omdat de eerdere ontmoeting tussen beide ploegen ook in 0-1 eindigde, moest er een strafschoppenserie aan te pas komen in de Johan Cruijff ArenA. Na een bloedstollende reeks wist Ajax zich alsnog te verzekeren van de volgende kwalificatieronde.

De eerste Eredivisie-nederlaag volgde dus al snel na het Europese succes. Ajax verloor in blessuretijd van NAC door een doelpunt van Jan Van den Bergh.

