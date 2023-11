Oud-international mogelijk met Nederlandse darters naar Ally Pally

Voormalig international Dirk Marcellis (35) gaat de Nederlandse topdarters mentale ondersteuning geven tijdens het komende WK Darts. Hij begeleidt onder anderen Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Gian van Veen en Vincent van der Voort.

“Heel globaal gaat het erom: hoe ga je om met druk?”, vertelt Marcellis bij het Algemeen Dagblad over zijn rol bij de darters. “Hoe kan je blijven presteren en wat heb je daarvoor nodig? Toen ik 19 was ging het wat minder met mij en heb ik ook met iemand gesproken. Nu werk ik er zelf. Maar het is héél persoonlijk wat iedereen nodig heeft. Het is niet zo dat je zegt: dit en dit heb je nodig.”

Marcellis weet nog niet of hij ook daadwerkelijk meereist naar Alexandra Palace, dat hangt af van de vraag die de Nederlandse darters hebben. Marcellis doet dat namens De Talentenacademie. De darters van Nederland krijgen overigens niet alleen mentale begeleiding, maar krijgen ook tips op het gebied van voeding en fysiotherapie.

Marcellis speelde als voetballer drie interlands en speelde in zijn loopbaan voor onder anderen PSV, AZ, NAC Breda en PEC Zwolle. Momenteel is hij als prestatiecoach werkzaam bij De Talentenacademie. Bij het WK Darts doen in totaal twaalf darters mee eind december.