Ajacied ‘compleet in shock’ door clubleiding: ‘Zelfs mijn vrouw wist niet wat er gebeurde’

Suzanne Bakker heeft tegenover NOS voor het eerst gereageerd op haar veelbesproken vertrek bij Ajax Vrouwen. De succestrainster van de Amsterdammers kreeg aan het begin van 2024, tot haar eigen verbazing, te horen dat haar contract niet werd verlengd.

De 38-jarige Bakker, die in de zomer van 2022 vanuit de beloftenploeg werd doorgeschoven naar de hoofdmacht van Ajax Vrouwen, kende een zeer succesvol verblijf in Amsterdam. Ze legde onder meer beslag op de landstitel (seizoen 2022/23) en de TOTO KNVB Beker (seizoen 2023/24).

Daarnaast presteerden Ajax en Bakker dit seizoen uitstekend in de UEFA Women’s Champions League. Een groepsfase met sterke ploegen als AS Roma, Bayern München en Paris Saint-Germain werd overleefd. Tóch maakten de Amsterdammers in de winter bekend dat het aflopende contract niet verlengd zou worden.

Dat nieuws zorgde niet alleen bij veel Ajax-supporters voor verbazing, maar ook bij Bakker zelf. Tegenover NOS geeft ze tekst en uitleg: “Het was drie dagen voordat we op trainingskamp gingen, toen ik die mededeling vanuit het management te horen kreeg. Ze vielen direct met de deur in huis door te zeggen dat ze mijn contract niet zouden verlengen”, begint de oefenmeester, die tegenwoordig actief is als trainster van AC Milan Vrouwen.

'Zelfs mijn vrouw was compleet in shock'

“Ik merkte dat ik enorm verrast was en ik wist gewoon niet meer wat ik moest zeggen. Ik moest het wel even een plekje gaan geven. Toen ben ik naar huis gegaan met en heb ik gesproken met mijn vrouw (Sharon van Zadelhoff). Zelfs zij was compleet in shock. We hadden echt zoiets van: wat gebeurt hier? Dit hadden we echt niet zien aankomen”, gaat Bakker verder.

De oud-trainster van de Ajax Vrouwen wil niet ‘moddergooien’. Ze deed nog niet eerder haar verhaal in de media en gaat dat ook niet uitgebreid doen. “Hoofdtrainster van Ajax zijn was een droom die uitkwam. Dat het op deze manier eindigt, doet wel iets met me”, sluit ze af.

