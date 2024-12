Kian Fitz-Jim goudeerlijk: 'Misschien gek om te zeggen, maar dat was wel mijn gedachtegang'

behoort dit seizoen tot de verrassingen bij Ajax, terwijl hij nog maar een jaar geleden veelvuldig bankzitter was bij Excelsior. De 21-jarige middenvelder noemt zijn verhuur aan de Kralingers 'een reality check' en vertelt openhartig hoe hij zelf dacht over zijn tijdelijke overstap.

Sinds het seizoen 2020/21 was Fitz-Jim een vaste waarde bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, maar een doorbraak in het eerste elftal zat er lange tijd niet in voor de middenvelder, die in 2019 door Ajax werd weggeplukt uit de jeugd van AZ. Een verhuur aan Excelsior bracht in de zomer van 2023 uitkomst in de jacht op speelminuten in de Eredivisie, maar onder trainer Marinus Dijkhuizen startte Fitz-Jim in de eerste seizoenshelft maar drie keer in de basis, voordat Ajax hem in de winterstop terughaalde naar Amsterdam.

Voor de camera's van ESPN vertelt Fitz-Jim hoe hij bij de kleinste profclub van Rotterdam met zijn neus op de feiten werd gedrukt: "In een gesprek zeiden ze dat ze eigenlijk helemaal niet tevreden waren. Vooral over mijn werkethiek, waar ik bij Ajax nooit tegenaan ben gelopen." De middenvelder geeft toe: "In het begin dacht ik ook: Ik kan hier niet zoveel leren, omdat ik Ajax ben gewend. Dat is misschien een beetje gek om te zeggen, maar als ik heel eerlijk ben was dat wel mijn gedachtegang."

In de kelder van de Eredivisie worden nou eenmaal andere dingen gevraagd dan bij Jong Ajax, zo merkte Fitz-Jim: "Ze zeiden: In principe ben je hier misschien wel de beste middenvelder hier, maar de andere middenvelders laten het in het verdedigende aspect veel meer zien dan jij. Dat is toch iets belangrijker, hier. Dat is ook logisch natuurlijk, bij Jong Ajax gaat het om hoe mooi voetbal je eigenlijk speelt en iets minder om het resultaat. En bij Excelsior moet je alle puntjes meepakken. Ik zag het als een reality check. Als je het inzicht hebt dat je van iedereen kan leren, het maakt niet uit waar je komt, denk ik dat dat wel heel goed voor iemand kan zijn", besluit Fitz-Jim.

