Kian Fitz-Jim is eerlijk over Ajax: 'Er is nog steeds ongeloof'

De pijnlijke uitschakeling van Ajax tegen Hercules in de KNVB Beker van vorig seizoen doet nog steeds pijn binnen de selectie van de Amsterdammers. Dat geeft middenvelder , die op dat moment uitkwam voor Excelsior, aan in een interview met de clubkanalen van de Amsterdammers.

Fitz-Jim neemt het donderdagavond met Ajax op tegen Telstar in de KNVB Beker. De club uit de Keuken Kampioen Divisie is op papier een tegenstander die Ajax altijd moet verslaan, maar na het debacle tegen derde divisionist Hercules (3-2 verlies) van vorig jaar zal Ajax volgens Fitz-Jim niet gemakzuchtig de wedstrijd in gaan.

Er zal donderdag geen onderschatting zijn, zeker niet. Ik hoop dat de supporters achter ons staan en dan gaan wij er een hele leuke wedstrijd van proberen te maken", geeft Fitz-Jim aan op de website van Ajax. De middenvelder, die onder de nieuwe trainer Francesco Farioli een goede ontwikkeling doormaakt, merkt dat de uitschakeling tegen Hercules van vorig jaar de Amsterdamse club diep heeft geraakt.

"We hebben het nog wel eens over de uitschakeling van vorig jaar. Er is nog steeds ongeloof bij een aantal jongens", geeft Fitz-Jim toe. Vanochtend wil Ajax dan ook koste wat kost een afgang voorkomen in eigen huis tegen Telstar, de nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie.

