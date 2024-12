Fitz-Jim overwoog om bij Ajax te vertrekken

vond het lastig om te wachten op zijn moment bij Ajax. De middenvelder maakte in het seizoen 2020/2021 al enkele keren onderdeel uit van de hoofdselectie van de Amsterdammers, maar moest tot januari 2023 wachten op zijn debuut. Nu is hij een integraal onderdeel van de selectie van Francesco Farioli.

Fitz-Jim werd door experts binnen de club al op jonge leeftijd een grote toekomst toegewezen, maar dat kwam er nog niet gelijk uit. Nu, op 21-jarige leeftijd, laat de middenvelder steeds vaker zien wat hij in zijn mars heeft. "Iedereen wil natuurlijk het liefst op zijn zestiende al in het eerste staan, alleen met mijn entourage hebben we altijd gezegd: geduld hebben", vertelt Fitz Jim in een interview op de clubsite. "Nu ben ik op het punt waar ik al heel lang heel graag wil zijn. Ik denk dat dat mede door mijn geduld komt."

Fitz-Jim, die dit seizoen al 23 wedstrijden speelde voor Ajax, geeft aan dat hij al veel eerder dat soort cijfers had willen halen. Hij overwoog dan ook een vertrek uit Amsterdam. "Het is moeilijk geweest. Je komt soms ook op een punt waarop je denkt: moet ik nog geduld houden of moet ik voor iets anders kiezen? Dat is best lastig, maar uiteindelijk wint de aanhouder."

Het talent scoorde dit seizoen al vijf keer voor Ajax. Daarmee scoort hij vaker dan voorheen, en dat is niet zomaar. "Het meest heb ik gewerkt aan het voor het doel komen. Het positie kiezen voor het doel en de timing wanneer ik er moet komen." Vanuit de technische staf was dat ook echt een belangrijk verbeterpunt. "We hebben elke periode na de break een andere assistent (voor elke linie, red.). Ik heb dat bij alle drie als hoofdkopje gehad, het voor het doel komen en goals maken. We kijken naar beelden, dan geven zij me tips en hebben we het erover."

