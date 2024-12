Steven Berghuis zucht diep na vraag van Noa Vahle: 'Ja... Ik sta hier niet met een heel leuk gevoel'

erkent na de 1-3 nederlaag die hij met Ajax leed tegen Lazio dat hij zijn topvorm nog altijd niet te pakken heeft. De linkspoot werd donderdagavond door trainer Francesco Farioli als rechtermiddenvelder opgesteld en moet in gesprek met Noa Vahle toegeven dat hij in die rol nog altijd specifieke zaken te leren heeft.

Na afloop van het duel in de Johan Cruijff ArenA blikt Berghuis, die na 72 minuten werd afgelost door Chuba Akpom, met Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle terug op de verloren strijd met de Italianen. "Er waren momenten dat we het naar ons toe konden trekken", stelt de Ajacied. "Momenten dat wij aan zet waren, momenten dat zij dat waren. Lazio is gewoon een goede ploeg, uiteindelijk is het misschien wel op details beslist", denkt Berghuis. Hoe zijn wedstrijd persoonlijk voelde, vraagt Vahle. De middenvelder zucht diep en zegt dan: "Ja... uiteindelijk geen goed gevoel aan overgehouden, omdat we niet winnen natuurlijk. Dus ik sta hier niet met een heel leuk gevoel."

Wesley Sneijder signaleerde in zijn analyse dat Berghuis er af en toe wat 'verloren' bij liep. "Ik zag hem continu om zich heen kijken: wie moet ik nu oppakken? Moet ik twee meter naar voren? Maar hier rechts van me staat ook iemand vrij. Moet ik hem pakken? Hij was continu aan het zoeken", sprak de recordinternational van Oranje. Berghuis kan zich daar desgevraagd wel enigszins in vinden: "Of ik zoekende was naar mijn positie? Ja, omdat Jordan (Henderson, red.) als nummer zes terugzakt tussen, of eigenlijk naast de centrale verdedigers. Daardoor worden je twee achten twee zessen. Dus stond ik steeds iets lager, samen met Kenneth (Taylor, red.) en ben ik ook ballijnen eruit aan het halen. Dat zijn wel nieuwe dingen, die ik nog steeds leer."

Berghuis ontbrak het laatste gedeelte van het voorbije seizoen en stond ook deze jaargang ruim twee maanden buitenspel. Vahle wil weten hoe lang het gaat duren voordat Berghuis zijn topvorm terug gaat vinden. "Ik hoop zo snel mogelijk", zegt Berghuis. "Ik was aan het begin van het seizoen heel even terug, daarna weer een fase. Dus dat voel ik wel, dat ritme heb ik wel nodig." Wat niet meehelpt is dat Berghuis in de negen wedstrijden waarin hij sinds zijn laatste kwetsuur minuten maakte, nog altijd het net niet heeft weten te vinden: "Je moet ook een beetje succesbeleving hebben. Een goal of een lekker moment, dat het weer gaat spelen en leven. Dus daarom ben ik nog niet heel tevreden over hoe het nu gaat. Of het onderschat wordt dat dat tijd nodig heeft? De mensen die zelf op het veld hebben gestaan en in die situatie terecht zijn gekomen, kunnen daar misschien over meepraten. Die twee keer tweeënhalve maand is gewoon lang, en ik word in december 33. Ik voelde me wel heel goed vandaag en heel fit. Maar net even de touch, het passje of het moment van zien, dat ontbreekt op dit moment nog. Ik hoop dat zo snel mogelijk terug te krijgen."

