Farioli kan beelden niet aanzien: 'Laat me maar weer lijden... Misschien deed de camera het niet!'

Francesco Farioli vindt dat Ajax een strafschop is ontzegd tegen Lazio. ging in de vijandelijke zestien naar de grond na een botsing met tegenstander Luca Pellegrini, maar zowel de Slowaakse arbiter Ivan Kruzliak als de Poolse VAR Tomasz Kwiatkowski zag er geen strafschop in.

Ajax kwam in de Johan Cruijff ArenA al na dik tien minuten op een 0-1 achterstand, door toedoen van Lazio-speler Loum Tchaouna. De Amsterdammers hoopten vlak voor rust nog langszij te kunnen komen toen Traoré in het strafschopgebied van de Italianen een een-tweetje probeerde te maken met Devyne Rensch. De Burkinees werd na het inspelen echter gestuit door de benen van Pellegrini en ging met veel misbaar naar de grond.

Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot stelde bij het zien van de herhaling vast dat Traoré 'toch gewoon geschept wordt' door Pellegrini. "Gaat hij door, dan krijgt hij die bal waarschijnlijk terug", zei Van der Goot. Fans van Ajax uitten op sociale media massaal hun onvrede over de niet-gegeven strafschop.

Analist Wesley Sneijder van Ziggo Sport vond ook dat Ajax een penalty verdiende. “Hij wordt geraakt”, zei de oud-middenvelder. “Hij wil doorvoetballen en gaat een een-twee aan. Dat rechterbeen (van de verdediger, red.) blijft hangen, waardoor de een-twee, want die bal komt nog terug, niet afgerond kan worden. Dus ik vind dit een overtreding en een overtreding in het zestienmetergebied, is een penalty.”

Farioli: ‘Laat me maar weer lijden’

Na afloop van de wedstrijd kreeg Farioli de beelden te zien. Hij vroeg tijdens de wedstrijd al om een penalty. “Ja, laat me nog maar eens lijden”, was zijn veelzeggende reactie toen Noa Vahle voorstelde de beelden te bekijken. “Misschien werkte de camera van de VAR niet. In de onze vorige wedstrijd werd ook al een doelpunt onterecht afgekeurd”, verwees Farioli naar de treffer van Brian Brobbey tegen AZ. “Maar we moeten door.”

