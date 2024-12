Ajax-fans woedend op Ivan Kruzliak: 'Dit riekt naar omkoping'

De supporters van Ajax zijn het in grote getale oneens met scheidsrechter Ivan Kruzliak, die geen strafschop toekende in de 44ste minuut van het Europa League-duel met SS Lazio. ging in de vijandelijke zestien naar de grond na een botsing met tegenstander , maar zowel de Slowaakse arbiter als de Poolse VAR Tomasz Kwiatkowski zagen er geen brood in.

Ajax kwam in de Johan Cruijff ArenA al na dik tien minuten op een 0-1 achterstand, door toedoen van Lazio-speler Loum Tchaouna. De Amsterdammers hoopten vlak voor rust nog langszij te kunnen komen toen Traoré in het strafschopgebied van de Italianen een een-tweetje probeerde te maken met Devyne Rensch. De Burkinees werd na het inspelen echter gestuit door de benen van Pellegrini en ging met veel misbaar naar de grond.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Heel slecht nieuws voor Ajax in minuut 38 tegen Lazio

Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot stelt bij het zien van de herhaling vast dat Traoré 'toch gewoon geschept wordt' door Pellegrini. "Gaat hij door, dan krijgt hij die bal waarschijnlijk terug", vervolgt Van der Goot, die aankondigt dat er 'even gewacht moet worden' omdat de videobeelden ongetwijfeld bekeken zullen worden. "Nee, het gaat door, hier gaat helemaal niks mee gebeuren", aldus de commentator.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Ajax en Lazio

Ajax-supporters melden zich massaal op X om hun onvrede over de arbitrage te spuien. "Dit ruikt echt naar omkoping", schrijft een fan bijvoorbeeld. "Zuivere penalty", oordeelt een tweede. "Ajax werd hier gewoon genaaid", schrijft een derde twitteraar. "Dit is natuurlijk een 100 % pingel, behalve volgens Lazio en de arbitrage."

Sneijder en Mulder delen kritiek op Kruzliak: 'Dit is een penalty'

De boze supporters krijgen in de rustanalyse op Ziggo Sport bijval van analisten Wesley Sneijder en Youri Mulder. "Hij wordt geraakt", zegt Sneijder. "Hij wil doorvoetballen en gaat een een-twee aan. Dat rechterbeen (van de verdediger, red.) blijft hangen, waardoor de een-twee, want die bal komt nog terug, niet afgerond kan worden. Dus ik vind dit een overtreding en een overtreding in het zestienmetergebied, is een penalty", aldus de recordinternational, die bijval krijgt van Mulder.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart tipt Ajax: 'Hij appt zijn hoogtepunten naar me!'

Rafael van der Vaart geeft aan: 'Ik heb Ajax-directeur Alex Kroes meermaals getipt'