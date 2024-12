Heel slecht nieuws voor Ajax in minuut 38 tegen Lazio

heeft donderdagavond een gele kaart gekregen in de wedstrijd tegen Lazio in de Europa League. De verdediger stond op scherp, waardoor hij de uitwedstrijd tegen het Letse RFS eind januari aan zich voorbij moet laten gaan.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Lazio wisten drie spelers dat ze geen gele kaart mochten pakken, aangezien ze op scherp stonden. Naast Hato missen ook Kian Fitz-Jim en Branco van en Boomen de uitwedstrijd tegen RFS bij een gele kaart.

Vlak voor de rust was het Hato die te laat kwam ten opzichte van Samuel Gigot, waarbij hij een harde overtreding beging. Scheidsrechter Ivan Kruzliak twijfelde niet en toonde de jongeling een gele kaart, wat hem op een schorsing komt te staan. Zodoende kan Francesco Farioli in Riga niet beschikken over zijn linksback, die dit seizoen steevast op een basisplaats kan rekenen bij Ajax.

