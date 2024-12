ESPN vindt dat Ajax is bestolen, Farioli reageert: 'Beelden spreken voor zich'

Ajax is bestolen in de wedstrijd tegen AZ, vinden de analisten van ESPN. Een doelpunt van Brian Brobbey werd volgens Marciano Vink en Kees Kwakman ten onrechte afgekeurd, toen AZ met 1-0 voor stond.

Halverwege de tweede helft kopte Brobbey de bal binnen na een voorzet van Betrand Traoré, maar scheidsrechter Marc Nagtegaal had al gefloten voordat de bal in het net belandde. In zijn ogen beging Brobbey een overtreding op verdediger Wouter Goes. Het contact was echter vrij licht en rechtvaardigde volgens Vink en Kwakman geen fluitsignaal.

“Het is gewoon heel gek dat Nagtegaal fluit voordat de bal in het net is. Hij kan altijd daarna nog fluiten”, vindt Kwakman. “Volgens mij gebeurt er niet zoveel. Goes gaat eerst met z’n hand naar achteren richting Brobbey; Brobbey pakt daarna zijn hand. Er gebeurt helemaal niks.” Vink is het daarmee eens: “Er gebeurt helemaal niets.”

“Goes moet zijn hand ook opsteken, want je wilt als verdediger voelen waar de aanvaller is”, beseft Vink. “De aanvaller heeft het recht om jouw hand ook vast te pakken. Als iemand je hand vastpakt en jij valt, betekent dat nog niet dat er aan je getrokken is. Dit gebeurt in een duel duizend keer. De scheidsrechter heeft het waarschijnlijk niet gezien, ziet Goes vallen en denkt: hup, fluiten. Het is kwalijk dat hij al gefloten had. “

Farioli over afgekeurde goal

Francesco Farioli wilde na afloop niet al te uitgebreid ingaan op de afgekeurde goal. "De beelden spreken voor zich", zei hij. Of hij daarmee bedoelde dat het doelpunt toegekend moest worden? "Nee, dat zeg ik niet, ik zeg: de beelden spreken voor zich."

