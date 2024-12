Farioli laat geboorte van kind schieten

Ajax-trainer Francesco Farioli wordt binnenkort voor de tweede keer vader, maar zal waarschijnlijk niet bij de bevalling zijn. Na de nederlaag tegen AZ (2-1) vertelt Farioli dat hij bij zijn spelersgroep blijft.

Verslaggever Hans Kraay junior van ESPN weet te melden dat de spelers van Ajax hun trainer deze week ‘moeten missen’, vanwege de aanstaande geboorte van Farioli’s tweede kind, maar de Italiaanse oefenmeester blijft in Nederland. Pas na de bevalling gaat hij naar Italië, zo lijkt de trainer aan te geven.

“Ik word voor de tweede keer vader. We weten nog niet precies wanneer, maar ik zal hier zijn met mijn spelers. Ik zal hier zijn, maar ik ga daarna naar Italië. Ik heb taken als trainer en als vader. Ik zal alles zo goed mogelijk proberen te combineren.” De 35-jarige Farioli heeft al een dochter, Lea.

Farioli is mild voor spelers

Over de wedstrijd zei Farioli dat zijn ploeg terecht verloor. "Zij speelden een goede wedstrijd, meer dan wij. Je moet de tegenstander feliciteren als ze beter zijn dan jij", aldus de trainer. "De tegenstander was beter dan wij, maar ik ben trots op de spelers, hoe ze proberen terug in de wedstrijd te komen op een moeilijk moment. De inzet en de wil om terug te komen was er in de laatste twintig minuten, nu moeten we snel verder. Want over vier dagen hebben we weer een belangrijke wedstrijd."

"Ik ben trots vanwege de inzet, niet per se vanwege de output. Soms is het lastig om meer te vragen, deze jongens hebben echt alles gegeven. We moeten het niet te groot maken. Natuurlijk is deze nederlaag pijnlijk, maar we hebben niet veel tijd om terug te kijken. We moeten vooruit kijken", verlegt Farioli de focus naar het Europa League-duel met Lazio van donderdag.

De oefenmeester is het er niet mee eens dat Ajax de slechtste wedstrijd van het seizoen speelde. "Zeker niet. Er zijn wedstrijden geweest waarin we slechter waren. Dit vond ik niet onze slechtste wedstrijd, ook gezien onze tegenstander."

"Ik blijf hier bij mijn spelers" — ESPN NL (@ESPNnl) December 8, 2024

