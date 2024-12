AZ geeft Ajax flinke dreun: Pasveer zit mis, koploper PSV raakt verder uit zicht

AZ heeft Ajax met 2-1 verslagen in de Noord-Hollandse topper. AZ was ook de betere partij en wist de wedstrijd over de streep te trekken. Peer Koopmeiners gaf twee assists op Troy Parrott en Mayckel Lahdo. Een snel antwoord van de terugkerende Mika Godts was niet genoeg, waardoor Ajax voor het eerst in lange tijd weer een nederlaag in de Eredivisie onderging.

De topper tussen AZ en Ajax begon stilletjes. Het eerste schot kwam pas in de 21e minuut, maar bleek ook nog eens buitenspel te zijn van Kenneth Taylor. Exemplarisch voor een eerste helft zonder al te veel dreiging. De wedstrijd kwam pas een beetje los toen Ruben van Bommel in de 34e minuut op de paal schoot. Diezelfde Van Bommel baarde nog opzien door een ‘huilgebaar’ te maken naar zijn directe tegenstander, Anton Gaaei, waarmee hij een aantal duels aanging.

In de tweede helft was het weer Ruben van Bommel die de paal raakte. Na een mooie soloactie kwam hij uiteindelijk tot schieten. In de verre hoek werd het doel niet gevonden. Zo kwam AZ tot de betere kansen en was dat niet onterecht, gezien het spelbeeld.

Toch was het Ajax dat op voorsprong leek te komen, totdat het doelpunt werd afgekeurd. Werkelijk uit het niets wist Wout Weghorst een vrije trap binnen te koppen, maar dan via zijn hand. Tot opwinding van Francesco Farioli en Weghorst zelf ging de goal niet door.

AZ kwam als eerste echt tot scoren via een voorzet van Peer Koopmeiners. De middenvelder gaf aan via de rechterkant en zo kon Troy Parrott binnenkoppen. De Ierse spits, die tegen Heracles Almelo nog op de bank zat, bewees zijn waarde aan trainer Maarten Martens.

AZ kwam terecht op voorsprong, maar leek die al snel opgegeven te hebben. Brian Brobbey kopte binnen, maar er was al eerder een overtreding gemaakt. Het was niet de 1-1 die viel, maar de 2-0. Uit een corner was het Mayckel Lahdo die bij de tweede paal binnen wist te koppen, nadat Remko Pasveer volledig mistastte. De hoekschop werd gegeven door Peer Koopmeiners, die zijn tweede assist kon bijschrijven.

Niet lang erna kwam Ajax toch tot een doelpunt. De maker ervan was Mika Godts, die zijn rentree maakte na een snel herstel van zijn hamstringblessure. De Belg kon van dichtbij in de korte hoek binnenwerken op aangeven van Brian Brobbey, voor de 2-1.

Ondanks het slotoffensief van Ajax bleef de stand zoals die was. Ajax incasseert daarmee de eerste nederlaag in de Eredivisie sinds de wedstrijd tegen NAC Breda op 18 augustus. PSV loopt daarmee uit, na de overwinning eerder dit weekend op FC Twente. Met de zege kan AZ zich meer mengen bovenin het klassement, nu het inloopt op Ajax en Twente.

