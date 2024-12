Grote frustraties bij Ajax: Ruben van Bommel pakt 'huilbaby' aan

Bij Ajax lijkt de frustratie toe te slaan in de wedstrijd tegen AZ. In een tijdsbestek van enkele minuten voerden Wout Weghorst en forse tackles uit, ogenschijnlijk zonder intentie om de bal te spelen.

In de 36ste minuut sprintte Wouter Goes weg bij Weghorst, die hem een halt toeriep door de verdediger neer te halen. Het leverde Weghorst een gele kaart op. Twee minuten later verloor Gaaei de bal aan Ruben van Bommel en voerde hij uit frustratie een charge uit op de aanvaller, die de tackle grotendeels wist te ontwijken. Van Bommel maakte met een vuistgebaar duidelijk dat hij Gaaei een ‘huilbaby’ vindt.

Eerder in de wedstrijd was Van Bommel bij een duel met Gaaei op het broekje van de Deen gaan staan, dat daardoor was gescheurd. Gaaei lag toen op de grond en mogelijk had het gebaar van Van Bommel daarmee te maken.

Nagtegaal niet blij met Gaaei

Ook scheidsrechter Marc Nagtegaal was niet blij met de tackle van Gaaei. Hij liet het spel in eerste instantie doorgaan, maar blies later op zijn fluit om Gaaei toe te spreken. De rechtsback van Ajax kwam desondanks weg zonder kaart. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Josip Sutalo wel geel voor een overtreding op Sven Mijnans.

'Gaaei ontsnapt aan rode kaart'

Analist Marciano Vink van ESPN denkt dat Gaaei is ontsnapt aan een rode kaart. “Het loopt van geen kant bij beide ploegen. Dan krijg je die kleine irritaties bij duels. Net even je been ervoor gooien, net even op een broekje staan… Maar die tackle van Gaaei is een heel rare actie, net zo raar als die van Weghorst. Gaaei heeft totaal geen intentie om de bal te spelen, dus daar hoort een rode kaart bij, als hij hem echt raakt en Van Bommel gaat liggen. Het is gewoon een domme actie.”

