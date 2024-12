Ron Vlaar onthult: 'Wout Weghorst maakte vijanden bij AZ'

heeft in zijn periode bij AZ ‘wat vijanden’ gemaakt, vertelt Ron Vlaar in de aanloop naar het duel tussen AZ en Ajax. De spits speelde tussen 2016 en 2018 voor AZ en was destijds ploeggenoot van Vlaar, die drie jaar geleden een punt achter zijn loopbaan zette.

Kort voor de wedstrijd tussen AZ en Ajax schuift Vlaar aan bij de desk van ESPN voor een interview met Jan Joost van Gangelen. De 32-voudig international van Oranje wordt gevraagd naar zijn mening over Weghorst, die inmiddels uitkomt voor Ajax. “Wout is een speler met een enorme werkethiek. Hij heeft een fantastische carrière. Hij is nooit per se overal goed genoeg bevonden, maar hij laat het wel steeds zien. Hij was voor ons ook belangrijk, met veel belangrijke goals. Zijn drive is ongekend.”

Artikel gaat verder onder video

“Wat me bijstaat van Wout, is dat hij geen vrienden wilde in de voetballerij en die ook niet nodig had”, vervolgt Vlaar. “Dat ben ik niet met hem eens. Hij heeft bij ons ook wel wat vijanden gemaakt, op sommige momenten. Maar uiteindelijk stond hij er wel iedere keer als het moest en was hij belangrijk voor het team. Dat laat hij nu ook bij Ajax zien.”

LEES OOK: Driessen is Weghorst dankbaar: ‘Eerste die dat openlijk zegt, hoort er helemaal niet bij’

© ESPN

'Spelers AZ hadden moeite met Weghorst'

Van Gangelen stelt de vraag of Weghorst door zijn mentaliteit een ‘loner’ was. “Zo heb ik dat wel ervaren”, antwoordt Vlaar. “Vrienden is een groot woord in de voetballerij, maar je speelt wel een teamsport en je hebt elkaar nodig. Hij is ook afhankelijk van de aanvoer die hij krijgt. Zo zwart-wit als hij er toen in stond, daar was ik het niet mee eens. Ik heb daar ook wel met hem over gesproken. Het laatste jaar dat hij hier was, was ik wel veel geblesseerd en was het lastig om dat te managen op het trainingsveld.”

Wel sprak Vlaar met de ‘jonge gasten’ bij AZ, die moeite hadden met de houding van Weghorst. “Ik zei dat ze moesten proberen het los van elkaar te zien. Je hebt elkaar nodig op het veld. Ik had soms ook moeite met zijn gedrag, maar als je ziet wat hij op het veld bracht, was hij heel bepalend voor ons. Je moet dat proberen te scheiden en samen een weg zien te vinden.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli wekt verbazing: 'Linke soep als trainers daarover beginnen'

De uitspraken van Ajax-trainer Francesco Farioli, woensdag na het gelijkspel tegen FC Utrecht, zorgen voor enige verbazing.