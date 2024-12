Handsbal van Weghorst wordt doorzien, maar AZ-spelers blijven ontevreden

Tien minuten na de pauze dacht Ajax op voorsprong te komen tegen AZ, maar het doelpunt van werd afgekeurd. De spits van Ajax werkte de bal met de arm achter doelman Jeroen Zoet, na een lepe vrije trap van Steven Berghuis vanaf de linkerflank.

Van dichtbij viel de bal via de arm van Weghorst binnen. De spelers van AZ appelleerden meteen, maar de handsbal leek scheidsrechter Marc Nagtegaal niet meteen op te vallen. Nadat videoscheidsrechter Dennis Higler op de lijn kwam, werd de treffer afgekeurd. Het bleef zodoende 0-0 staan.

De spelers van AZ waren daar nog niet volledig tevreden mee. Zij vonden dat Weghorst een gele kaart verdiende voor zijn handsbal. Dat zou de tweede zijn geweest voor de spits, want in de eerste helft ging hij al op de bon voor een harde tackle op Wouter Goes. Een tweede kaart bleef Weghorst echter bespaard.

55. Ajax leek even op een 0-1 voorsprong te komen, maar de goal van Weghorst wordt afgekeurd vanwege hands. #AZ #azaja 0-0 — AZ (@AZAlkmaar) December 8, 2024

