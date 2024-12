Van der Vaart: 'Ik heb tegen Alex Kroes gezegd: hij is gratis op te halen!'

Rafael van der Vaart heeft genoten van in de wedstrijd tussen Heracles Almelo en Fortuna Sittard van zaterdag. De analist van Studio Voetbal staat bekend als groot liefhebber van de spelmaker, die uitblonk met twee assists in Almelo. In zijn ogen zou Ajax een geschikte vervolgstap zijn voor Halilovic.

De nummer 10 van Fortuna gaf beide assists in de eerste helft. Met een fraaie boogbal over de defensie bediende hij Alessio Da Cruz voor de 1-1; een strakke crosspass over een kleine zestig meter stelde Kristoffer Peterson daarna in staat om de 1-2 te maken. Van der Vaart noemt de eerste assist ‘een waanzinnig goede bal’ en ziet in de tweede assist het bewijs dat Halilovic zich ‘als een vis in het water voelde'. “Hij dartelt weer, en daar ben ik blij mee.”

“Ik heb veel contact met hem”, vervolgt de oud-middenvelder. “Ik heb deze wedstrijd niet gezien, maar hij stuurde zijn momenten meteen door naar me. Hij was erg tevreden over zichzelf”, lacht Van der Vaart. “Ik hoop gewoon dat spelers zoals hij, Ihattaren en Hadj Moussa bij Feyenoord, blijven bestaan.”

'Ajax getipt over Halilovic'

Van der Vaart heeft al meermaals laten weten dat Halilovic in zijn ogen toe is aan een stap hogerop. Ajax zou in zijn ogen niet te hoog gegrepen zijn. “Ik heb het echt een paar keer tegen Alex Kroes gezegd. Ze hebben dan een lijst met betere spelers, zeggen ze. Hij is gewoon gratis op te halen van de zomer.” Als presentator Sjoerd van Ramshorst opwerpt dat Halilovic niet meeverdedigt, antwoordt Van der Vaart: “Waarom kijken we altijd naar wat iemand niet kan?”

Ook tafelgast Guus Hiddink geniet van de acties van de 28-jarige spelmaker uit Kroatië: “Dit zijn mooie spelers. Daar komen mensen voor naar het stadion. Als hij gratis is kan je hem altijd de kans geven. Wel goed optrainen, en zorgen dat hij echt fit aan het seizoen begint. Dat is echt belangrijk."

De assists van Halilovic zijn te bekijken in deze samenvatting op YouTube.

Is Alen Halilovic toe aan een stap naar Ajax? Laden... 68.1% Ja 31.9% Nee 235 stemmen

