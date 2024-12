Van der Vaart vreest voor smaakmaker: ‘Hij heeft de potentie om dik te worden’

is dit seizoen op dreef bij PSV en kan zondagavond in Studio Voetbal rekenen op complimenten. Toch zien de analisten aan tafel ook een potentiële valkuil voor de 23-jarige middenvelder.

Saibari was afgelopen vrijdag met twee doelpunten en twee assists zeer belangrijk voor PSV in het thuisduel met FC Twente (6-1 overwinning). In de laatste zes wedstrijden in de Eredivisie maakte hij vijf goals en leverde hij zeven assists.

Guus Hiddink wordt zondag in Studio Voetbal gevraagd naar het potentieel van Saibari. “Saibari vind ik ook een jongen… die moet wel op zijn fysiek letten”, stelt de oud-trainer van onder meer PSV en Chelsea. “Dat hij wel atletisch… Hij is atletisch, maar hij moet wel goed in vorm blijven. Hij is wel een jongen die van box tot box kan spelen. Hij heeft verticaliteit, dat zie je.”

Collega-analist Rafael van der Vaart noemt het beestje vervolgens bij zijn naam: “Hij heeft de potentie om dik te worden, ik ken het gevoel.” Hiddink: “Ja, dat bedoel ik te zeggen. Hij is massief, maar… Voor Europese top of de Premier League moet je heel fit zijn. Wat ik wel goed vind aan hem: hij kan op het middenveld één op één een tegenstander uitspelen.”

