Hans Kraay confronteert Earnest Stewart: ‘Mag hij voor 40 miljoen euro naar Liverpool?’

Hans Kraay junior is enorm onder de indruk van het spel dat momenteel vertoont bij PSV. De analist sluit het dan ook niet uit dat Arne Slot de Marokkaan binnenkort als eerste aanwinst vanuit Nederland naar Liverpool zal halen. Daarmee confronteert Kraay technisch directeur Earnest Stewart, die zich erg terughoudend opstelt.

Nadat Kraay een hele lofrede heeft opgevoerd over de kwaliteiten van Saibari, begint hij ineens over de toekomst van de middenvelder. “Niet om jou in de vlekken te jagen”, begint de analist tegen Stewart in Goedemorgen Eredivisie. “Arne Slot heeft nog geen spelers uit Nederland gehaald. Ik kan me voorstellen dat je zomaar, als je Arne Slot bent, denkt: daar willen wij best veertig miljoen voor betalen.”

Vervolgens richt Kraay zich tot Stewart: “Is hij dan op te halen?” De technisch directeur van PSV antwoordt ontkennend. “Voor veertig miljoen is hij niet op te halen?”, vraagt Kraay vervolgens verbaasd. “Hans… Je bent nu hypothetische dingen aan het neerleggen. Daar moet ik op reageren, maar dat heeft niet zo veel zin”, is Stewart stellig.

Kraay baalt van antwoord Stewart

“Maar is bijvoorbeeld een Saibari op te halen voor 35, 40 miljoen?”, vraagt de analist nogmaals, maar Stewart wil daar nog steeds niet in meegaan. “We zullen het zien”, antwoordt hij. “Als ze ooit op tafel komen, zul je het meemaken.” Kraay baalt vervolgens zichtbaar van het feit dat hij geen duidelijk antwoord op zijn vraag heeft gekregen. “Vraag jij het zo nog even”, zegt hij tegen presentatrice Fresia Cousiño Arias, die lachend daarmee instemt.

