Stade Rennes volgt PSV-basisspeler en mikt op winterse transfer

staat op het verlanglijstje van Stade Rennes, zo meldt RMC Sport. De doelman van PSV, die beschikt over een aflopend contract, wordt gezien als de opvolger van Steve Mandanda.

Jorge Sampaoli, de trainer van Rennes, heeft intern aangegeven dat hij op zoek is naar een nieuwe sluitpost. Volgens RMC Sport mag de ervaren Mandanda in januari op zoek naar een andere club. Bronnen rondom de Ligue 1-club suggereren dat de oefenmeester en de Franse goalie niet goed door één deur kunnen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Gaan De Jong en Benítez weg bij PSV? Transfervrij vertrek lonkt voor veel PSV’ers

Stade Rennes wil zich daarom snel versterken met een nieuwe ‘nummer één’. De naam van Benítez zou zijn gevallen in Roazhon Park. De Argentijn is een bekende naam in de Franse competitie, aangezien hij eerder onder contract stond bij OGC Nice.

LEES OOK: Sem Steijn maakt weergaloze treffer, nadat PSV-fans hem uitfluiten om één actie

© Imago

Het Franse medium stelt echter wel dat de komst van Benítez ingewikkeld is. De 31-jarige keeper wordt in Eindhoven gezien als een ‘belangrijk lid van de selectie’ en zal niet zomaar mogen vertrekken. Benítez beschikt echter wel over een aflopende verbintenis in Eindhoven, waardoor een transfervrije zomerse overstap tot de mogelijkheden behoort. Er zouden, naast Benítez, nog meer keepers op het lijstje van Stade Rennes staan, maar deze namen zijn niet bekendgemaakt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is waarom Saibari geen buitenspel leek te staan, maar zijn goal toch werd afgekeurd

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht.