Dit is waarom Saibari geen buitenspel leek te staan, maar zijn goal toch werd afgekeurd

Een prachtig doelpunt van is vanwege buitenspel afgekeurd in de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV. Veel tv-kijkers waren verbaasd, want op de televisiebeelden die aanvankelijk werden getoond, leek geen sprake van buitenspel. Later toonden buitenspellijnen aan waarom het doelpunt toch werd afgekeurd. Wat blijkt: het beeld is op twee verschillende momenten stopgezet.

Na vier minuten verstuurde Olivier Boscagli een afgemeten dieptebal richting Saibari, over de verdediging van Utrecht heen. Saibari controleerde de bal fraai en wipte de bal vervolgens over keeper Vasilios Barkas heen. Grensrechter Jan de Vries vlagde echter voor buitenspel. Videoscheidsrechter Clay Ruperti steunde het besluit om het doelpunt af te keuren.

De televisiekijker kreeg meteen na het doelpunt een beeld voorgeschoteld waarop Saibari geen buitenspel leek te staan. Hij hing weliswaar met zijn lichaam naar voren, maar de voet van rechtsback Siebe Horemans leek zich achter Saibari's lichaam te bevinden. Later in de wedstrijd werd het stilstaande beeld getoond op basis waarvan het doelpunt werd afgekeurd. Dat beeld was een fractie van een seconde later stilgezet, op een moment dat Saibari inderdaad buitenspel stond. Dat is te zien in onderstaande gif. Als je op de tweet klikt, kun je het beeld meermaals achter elkaar zien.

Opvallend moment bij #utrpsv. Ismael Saibari leek geen buitenspel te staan, maar ziet toch een goal afgekeurd worden. Wat blijkt? Het beeld waarop de lijnen werden getrokken, werd een fractie van een seconde later stilgezet dan het beeld dat daarvoor aan de tv-kijker werd getoond. #psv #fcutrecht



Het moment van het stilzetten van het beeld lijkt dus cruciaal te zijn geweest. Op de beelden was niet goed te zien wanneer de bal inderdaad de voet van Boscagli verliet. In ieder geval hoefde Saibari niet lang te treuren om zijn afgekeurde doelpunt, want in de twaalfde minuut wist hij alsnog een geldig doelpunt te maken: 0-1.

Kenneth Perez: 'Wanneer vertrekt de bal?'

Analist Kenneth Perez van ESPN reageert in de pauze op het afgekeurde doelpunt. "We moeten vertrouwen hebben in de lijnen, maar het enige waar ik niet altijd op vertrouw, is de vraag wanneer de bal van de voet is vetrokken. In dit geval gaat het om een centimeter. Misschien wordt daar wel software voor gebruikt om het te bepalen, dat weet ik niet", zegt de oud-voetballer.

