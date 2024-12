Opvallend onderonsje met Johan Bakayoko voorafgaand aan PSV - FC Utrecht

Mooie beelden voorafgaand aan de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht. had een onderonsje met clubverzorger Eddy Pepels en gaf hem een kus op het voorhoofd.

De 69-jarige Pepels heeft een goede relatie met Bakayoko. Hij is niet alleen verzorger en fysiotherapeut bij PSV, maar ook bij de nationale ploeg van België, waar Bakayoko voor uitkomt. Op foto's zijn de aanvaller en de verzorger vaker met elkaar te zien. Pepels is al ruim zestien jaar werkzaam voor PSV.

Over Pepels verscheen recentelijk een documentaire bij ESPN, met de titel ‘Iedereen houdt van Eddy. Ook werd hij afgelopen zomer geïnterviewd door het Eindhovens Dagblad. "Ik heb de mooiste baan van de wereld", zei hij in het interview. "Ik voel me thuis in het voetbal en geniet van de spanning en het contact met de jongens. Goed werk leveren, dat is het belangrijkste. Maar ook een beetje dollen, elkaar soms uitdagen en met z’n allen naar iets moois toewerken. Voor mij is het perfect zo."

'Pepels heeft onbegrensde werkethiek'

De regionale krant beschreef de masseur als een 'meer dan graag geziene gast in Eindhoven'. "Hij heeft alles over voor zijn club, heeft volgens betrokkenen een onbegrensde werkethiek en is in de praktijk eigenlijk altijd beschikbaar voor PSV of de spelersgroep", schreef journalist Rik Elfrink.

