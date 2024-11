Wim Kieft zeer kritisch op vier PSV’ers: ‘Er wordt ten onrechte gesproken over talenten’

, , en mogen geen talenten worden genoemd. Dat is althans de mening van oud-spits Wim Kieft. In zijn ogen ben je een talent op zeventienjarige of achttienjarige leeftijd.

“Bij de PSV’ers met individuele kwaliteiten als Malik Tillman, Noa Lang, Ismael Saibari en Johan Bakayoko doemt ook een probleem op”, steekt Kieft van wal in zijn column voor De Telegraaf. “Ze lopen over van kwaliteit en worden beschouwd als grote talenten. In dat licht bezien schrik je wel even van de leeftijden van respectievelijk 22, 25, 23 en 21 jaar. Een talent ben je op je 17e, 18e of 19e en daarna moet je het stempel van talent snel ontgroeid zijn.”

“Dat is deze vier spelers niet gelukt”, vervolgt Kieft met een kritische noot. “Vandaar wordt ten onrechte gesproken over talenten. Op de leeftijd van Tillman, Lang, Saibari en Bakayoko hoor je min of meer een gearriveerde speler te zijn, een vaste waarde op het niveau van PSV, bepalend en beslissend voor het elftal. Van die vier smaakmakers mag en moet PSV veel meer eisen dan wat ze tot dusver hebben laten zien dit seizoen.”

Saibari moet snel stappen maken

Kieft neemt hierbij Saibari, Marokkaans international, als voorbeeld. “Hij komt op zijn 23e niet veel verder dan 50 wedstrijden voor het eerste van PSV. Dit ’talentvolle’ kwartet dient razendsnel stappen te maken voor zichzelf en voor PSV. Want op topniveau is vier van deze jongens in één elftal teveel. Want het blijven creatieve spelers, die te vaak leven van één of twee momenten. Wil je het redden op topniveau, dan moet je op je 23e zeker zo’n 150 wedstrijden voor PSV hebben gespeeld.”

Clubleiding PSV moet goed nadenken

Volgens Kieft zal de clubleiding van PSV dan ook afvragen of er nog rek in deze spelers zit. “Of dat het beter is om door te selecteren en open te staan voor een transfer van een aantal van deze vier”, stelt hij. “Jongens als Jerdy Schouten en in iets mindere mate Joey Veerman, die ook creatief is, presteren veel stabieler, zijn degelijker en bieden meer degelijkheid. PSV zal zulke spelers liever langer aan zich binden”, besluit hij.

