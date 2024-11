Janssen vol lof over waardevolle PSV’er: ‘Daarom is hij voor dit PSV cruciaal’

Theo Janssen heeft de loftrompet gestoken over PSV-spits . Ondanks zijn 34 jaar is de goaltjesdief nog altijd van waarde voor de landskampioen. Zo staat de teller dit seizoen alweer op acht treffers in zestien wedstrijden. Janssen stelt dan ook dat De Jong naar mate hij ouder wordt ook steeds beter wordt.

“De kwaliteit van Luuk de Jong is natuurlijk niet alleen het meevoetballen waarvoor die geroemd wordt, maar ook zeker het meeverdedigen”, vertelt hij bij Ziggo Sport. “Als je ziet dat een spits van 34 gewoon zijn hele hebben en houwen er altijd ingooit, balvast is, ballen kan laten vallen op zijn borst. Als ze onder druk komen te staan, dan kan je hem aanspelen.”

“Een vallend balletje kan hij weer wegleggen bij een ander en dan kun je onder de druk uitkomen”, vervolgt Janssen. “Daarom is Luuk voor dit PSV cruciaal. Ze willen heel graag voetballen, maar als het even niet lukt dan kunnen ze met Luuk via de lange bal nog steeds gevaarlijk worden. Dat is absoluut een hele grote kwaliteit van Luuk de Jong. De waarde van Luuk is gewoon heel erg groot.”

Janssen, die met De Jong samenspeelde bij FC Twente, ziet ook dat de spits zich op één punt ook heel goed heeft ontwikkeld. “Hij is wel verbeterd in het meevoetballen. Want ik ken Luuk ook van zijn Twente-periode, waarin hij iets meer moeite had met het meevoetballen. Je ziet bij hem dat hoe ouder hij wordt, hoe beter hij wordt.”

De Jong laat anderen beter spelen

Voormalig PSV’er Boudewijn Zenden is ook lyrisch over De Jong. “Luuk is natuurlijk ook een ontzettend intelligente speler en hij laat anderen beter spelen”, haakt hij in. “Dat is vooral ook zijn kracht, dat hij niet altijd dé man hoeft te zijn of de speler te zijn die het even gaat doen. Hij is ook niet vies om naar de eerste paal te lopen om een gat te trekken voor een ander. Dan is hij ook nog in staat om te wijzen dat diegene naar de andere speler moet spelen en niet naar hem. Dus wat dat betreft is hij niet een zelfzuchtige speler”, aldus Zenden, die tot slot nog wordt aangevuld door Janssen. “Een op-en-top teamspeler.”

