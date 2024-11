Luuk de Jong geeft Koeman advies: ‘Hij zou fantastisch zijn voor het Nederlands elftal’

Volgens moet eerste spits van het Nederlands elftal worden. De jonge Ajacied is heel sterk en ook nog eens balvast, wat hem een goed aanspeelpunt maakt bij Oranje. De Jong denkt dat Brobbey zich in de toekomst kan ontwikkelen naar een nog betere speler.

De spitspositie van het Nederlands elftal staat de afgelopen maanden flink ter discussie. Waar zowel Brobbey als Joshua Zirkzee van Manchester United zich hebben mogen laten zien in de punt van de aanval, is geen van die twee echt onomstreden geworden bij Ronald Koeman. Die koos er bij de afgelopen interlands dan ook voor om te rouleren en beide spitsen in actie te zien.\

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Vaart zet met één opmerking het huidige Oranje volledig op zijn plaats

In De Eretribune van zaterdagavond wordt geschakeld naar Breda, waar De Jong met PSV zojuist met 0-3 van NAC heeft gewonnen. Hugo Borst vraagt de 39-voudig international om een duit in het zakje te doen wat betreft de spitsendiscussie bij Oranje. Daarbij eist de schrijver dat de aanvoerder van PSV geen diplomatiek antwoord geeft.

LEES OOK: Kraay junior weet welke Oranje-speler plaats moet maken voor Frenkie de Jong

De Jong geeft voorkeur aan Brobbey

Na even nadenken komt De Jong tot een conclusie. “Ik denk dat ik voor Brobbey moet kiezen”, stelt de spits. “Als je ziet wat voor aanspeelpunt dat kan zijn voor het team, waardoor je door kunt voetballen. Hij is nog hartstikke jong. Als hij zich kan blijven ontwikkelen, denk ik dat hij een fantastische eerste spits kan zijn voor het Nederlands elftal.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nederlandse voetbalfans verlangen terug naar voormalig international

'Je kunt net zo goed Stevie Wonder daar zetten', wordt gezegd over een bekritiseerde international van Oranje.