Van der Vaart zet met één opmerking het huidige Oranje volledig op zijn plaats

Rafael van der Vaart ziet dat het huidige Oranje velen malen zwakker is dan de lichting waar hij zelf onderdeel van uitmaakte. Van de huidige selectie van Ronald Koeman zou alleen een basisplaats hebben in de periode van Van der Vaart, stelt hij.

Van der Vaart vergelijkt het Nederlands elftal altijd met eerdere generaties. Hijzelf maakte tussen 2001 en 2013 onderdeel uit van de internationale selectie. "Het is misschien een beetje arrogant, maar mijn eigen lichting is mijn referentiekader", stelt de oud-voetballer bij Voetbal International. "Daarmee moet je de huidige spelers eigenlijk niet vergelijken, maar onbewust doe ik dat tóch." Van der Vaart speelde onder andere samen met Wesley Sneijder, Arjen Robben en Robin van Persie. "Een lichting die de WK-finale heeft gehaald. Over Uruguay hebben we ons in de halve finale geen moment druk gemaakt. Die wonnen we met 3-2, maar het had 8-2 moeten zijn. Over dat niveau hebben we het dan."

Volgens Van der Vaart had het Oranje van toen een minder lage ondergrens. Zo creëerde het Nederlands elftal uit bij Hongarije maar weinig kansen en eindigde dat duel in 1-1. "Het is moeilijk voor te stellen dat ze er niks van bakken tegen een matige ploeg als Hongarije. Maar goed, ik ben fan van Denzel Dumfries vanwege zijn energie en mentaliteit. Maar als dat een van je beste spelers is, dan heb je als elftal wel een probleem. Van het huidige Oranje zou alleen Virgil bij ons in de basis hebben gestaan."

De voormalig international ziet ook een andere denkwijze bij het huidige Nederlands elftal dan vroeger. "Na interlands tegen kleine landen hoor je spelers en trainers vaak klagen over de defensieve speelwijze en de kleine ruimtes. Man, dat is toch juist heerlijk? Dat betekent dat je altijd de bal hebt. Wij gingen dan van links naar rechts en weer terug, net zolang tot je op het juiste moment door het midden kon toeslaan. Maar dan moet de bal wél snel en zuiver rondgaan, op het goede been ingespeeld. Dat is wat anders dan breien en boogballetjes spelen."

Toekomstmuziek

Van der Vaart kijkt overigens wel heel positief naar de komende jaren van Oranje. "De toekomst van het Nederlands elftal vind ik juist heel veelbelovend. Zet ze maar eens op een rijtje: Simons, Lang, kleine Kluivert, Gravenberch, Van de Ven, de twee Timbers, Geertruida, De Ligt, Frenkie er nog bij. Daar zit echt muziek in. Maar er is nog wel iets waarover ik me zorgen maak. Veel van deze jongens moeten gaan beseffen dat ze te veel bezig zijn met hun imago en social media." Ronald Koemand is volgens de analist de juiste man om daarmee aan te slag te (blijven) gaan. "Ik vind hem ook voor de toekomst de beste bondscoach. Ervan uitgaande dat alle internationals de juiste prioriteiten gaan stellen, zeg ik bij dezen: over drie jaar heeft Oranje een wereldelftal."

