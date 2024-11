Van der Vaart blikt terug: 'Geloof dat mensen vonden dat ik in een gesticht moest worden opgenomen'

Rafael van der Vaart baarde veel opzien toen hij eerder dit jaar beter noemde dan Jude Bellingham. Nu, na een mindere seizoensstart van de middenvelder van Real Madrid en een knappe remontada van Gravenberch lijkt deze uitspraak minder gek.

Van der Vaart kreeg veel kritiek na zijn virale quote. "Ook toen ging het me om de potentie van beide spelers", stelt de oud-international bij Voetbal International. "Op dat moment vonden mensen geloof ik dat ik in een gesticht moest worden opgenomen. Maar ik geloof nog steeds in wat ik toen heb gezegd."

Bellingham staat na een sterk eerste seizoen in Madrid pas op één assist in LaLiga dit seizoen. De Engelsman scoorde nog niet, al wordt hij door de komst van Kylian Mbappé wel in een andere rol gebruikt. Gravenberch blinkt ook niet uit in doelpunten en assists, maar steelt op een plek dichter tegen de verdediging aan wel de show bij Liverpool. Meerdere Engelse media noemen hem de meest verbeterde speler in de Premier League.

Van der Vaart is al sinds het seizoen 2020/2021 groot fan van de Nederlandse middenvelder. "Ik raakte overtuigd van het enorme potentieel van Gravenberch tijdens zijn Champions League-wedstrijden met Ajax. Het gemak waarmee hij als jong ventje aanklampte bij dat niveau was sensationeel. Zijn balbehandeling, de manier waarop hij tegen toptegenstanders steeds wegdraaide, versnelde en een overtal creëerde, het hoge tempo dat hem niks leek te doen: echt alles sprak me aan in zijn spel." Van der Vaart ziet dat Gravenberch profiteert van de samenwerking met Arne Slot. "Binnen een paar wedstrijden was Gravenberch een soort koning in Liverpool en pakte hij een basisplaats in het Nederlands elftal."

Matthijs de Ligt

De analist wil gelijk een nieuwe Oranje-international een bemoedigend woordje toespreken. "Met wat ik nu ga zeggen zullen weinig mensen het eens zijn, ook weer vanwege de fase waarin hij nu zit, maar ik weet het zeker: Matthijs de Ligt is in potentie nog steeds de allerbeste verdediger om in Oranje naast Virgil van Dijk te spelen. Toegegeven, het potentieel komt er al te lang niet uit bij hem. Hij is soms te druistig, maar dat is ook zijn kracht. Alleen moet hij op de juiste momenten de rust bewaren. Maar daar kan wellicht nog aan gewerkt worden. Stefan de Vrij is natuurlijk ook een prima centrumverdediger, maar ik vind De Ligt sterker en completer." Volgens Raf moet de centrale verdediger een belangrijke steunpilaar voor Oranje zijn. "De Ligt is 25 jaar, die kan nog drie of vier eindtoernooien belangrijk zijn. Hij speelt al jaren in de top én hij is nog steeds de toekomst.

