Engelse pers smult: ‘Alonso was uitverkoren, maar Slot de juiste man voor Liverpool’

Arne Slot kan in Engeland niet meer stuk. De Nederlander wist dinsdagavond met Liverpool het Bayer Leverkusen van Xabi Alonso met grote cijfers opzij te zetten in de Champions League: 4-0. De Britse pers raakt dan ook niet uitgepraat over de opvolger van Jürgen Klopp.

Slot kreeg afgelopen zomer de zware taak om de succesvolle Klopp op te volgen bij Liverpool. Vooralsnog doet de voormalig trainer van Feyenoord dit met verve. Dinsdagavond werd met liefst 4-0 gewonnen van de Duitse kampioen Bayer Leverkusen, geleid door clubicoon Alonso. “Alonso was de uitverkorene”, schrijft de BBC. “Hij won met Liverpool de Champions League en de FA Cup en was de spannendste aanstormende coach met een ongeslagen dubbel in Duitsland.”

Nadat de Spanjaard eerst werd genoemd als mogelijke opvolger van Klopp, maakte hij duidelijk dat hij dit seizoen bij Leverkusen wilde blijven, waarna Slot de baan kreeg. “Op de avond dat Alonso terugkeerde, liet de Nederlander zien dat Liverpool de goede keuze heeft gemaakt. Niemand weet wat er was gebeurd als Alonso wel naar Liverpool was gekomen, maar onder slot staan ze niet alleen bovenaan in de Premier League, maar ook in het nieuwe format van de Champions League. Slots naam weerklonk oorverdovend van de tribunes op Anfield.”

“Het was de hardste klap voor Xabi Alonso sinds Nigel de Jong in Jackie Chan veranderde en hem een karatetrap tegen de borst gaf in de WK-finale van 2010”, schrijft The Daily Mail. “Hij zag zijn Bayer Leverkusen overklast worden door Liverpool en Arne Slot. Slot liet zien waarom niet Alonso, die de voorkeur had van de fans, maar hij de juiste man was om Klopp op te volgen.”

Keuze voor Diaz als spits pakt perfect uit

Van This Is Anfield krijgt Slot een tien voor zijn keuzes tegen Leverkusen. “Bovenaan in de Premier League, bovenaan in de Champions League. Wat kunnen we nog meer van hem vragen?”, leest het. “The Reds vliegen. Misschien niet in elke wedstrijd en iedere helft, maar op het gebied van resultaten en niet verliezen van grote clubs.” De keuze van Slot om met Konstantinos Tsimikas, Curtis Jones en Cody Gakpo te beginnen wordt bewierookt. “Maar zij hebben hun shirts verdiend. De keuze voor Diaz in de punt van de aanval was nieuw dit jaar en pakte geweldig uit.” De Colombiaan wist drie keer het net te vinden tegen Leverkusen.

