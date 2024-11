Zo reageert Arne Slot op opvallende Instagram-post Mohamed Salah

Arne Slot maakt zich niet druk om een bericht dat dit weekend op Instagram zette. Na de overwinning op Brighton & Hove Albion (2-1) plaatste Salah een tekst die zou kunnen duiden op een vertrek bij Liverpool, maar Slot hecht daar weinig waarde aan.

Salah maakte het winnende doelpunt tegen Brighton. "Wat er ook gebeurt, ik zal nooit vergeten hoe scoren op Anfield voelt", schreef hij vervolgens op Instagram. Aangezien Salah een aflopend contract heeft, vrezen sommige fans dat de Egyptenaar met die tekst voorsorteert op een zomers vertrek.

Slot krijgt daar een vraag over op de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen van dinsdag. “Jij interpreteert het bericht zo, maar iemand anders leest het misschien weer op een andere manier”, reageert de Nederlandse trainer. “Ik kijk niet naar de Instagram-posts van mijn spelers, ik spreek alleen met ze. Dat is voor jullie wat lastiger, dat is mijn voordeel.”

“Mo voelt zich heel goed. Hopelijk kan hij morgen en zaterdag opnieuw berichten op Instagram plaatsen over zijn doelpunten”, blikt Slot vooruit op de wedstrijden tegen Leverkusen en Aston Villa. “Wat hij daar dan bij schrijft, is voor mij niet zo belangrijk. Voor mij is het belangrijk hoe hij speelt en wat hij tegen me zegt in onze gesprekken. Het maakt me minder uit hoe jullie de berichten interpreteren.”

Slot grapt over eigen carrière

De 32-jarige Salah verkeert dit seizoen in topvorm, met 9 doelpunten en 7 assists in 15 officiële wedstrijden. Slot krijgt de vraag hoe lang de rechtsbuiten dat hoge niveau nog kan vasthouden. “Er is op dit moment geen reden om te denken dat hij achteruitgaat. Dat blijkt in ieder geval niet uit de cijfers en uit zijn spel. Maar ik kan niet in de toekomst kijken”, legt hij uit.

“Hoe oud is Cristiano Ronaldo momenteel (39, red.). Hij speelt nog heel goed. Messi (37) is nog steeds ongelooflijk, echt ongelooflijk. Maar er waren ook spelers zoals ik die op hun 33ste niet meer ze goed waren”, lacht Slot. “Niet dat ik op mijn 26ste nou zo goed was, maar ik takelde wat sneller af dan Ronaldo en Messi.”

