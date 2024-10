Van Dijk verblijdt fans van Liverpool, die nog wachten op goed nieuws van twee andere sterren

is met Liverpool in gesprek over een nieuw contract. De aanvoerder ligt momenteel tot het einde van het seizoen vast op Anfield, maar die verbintenis wordt mogelijk verlengd. Het is daardoor aannemelijker dat de 33-jarige Van Dijk zijn carrière gaat afsluiten bij the Reds.

In gesprek met The Athletic bevestigt Van Dijk dat er gesprekken plaatsvinden. "Ik kan zeggen dat de gesprekken gaande zijn, maar we zullen zien wat er in de toekomst gebeurt. Mijn volledige focus ligt op Liverpool”, maakt de Oranje-international duidelijk. “Ik wil de komende wedstrijden winnen en denk nergens anders aan. Wat de toekomst zal brengen, weet ik op dit moment niet. Het enige wat ik kan zeggen, is dat de gesprekken zijn begonnen en we zullen zien.”

Van Dijk krijgt in het interview de vraag of hij zichzelf 'tot diep in zijn dertiger jaren' ziet voetballen op het hoogste niveau. "Ik voel me fysiek en mentaal erg goed en ik heb plezier in het voetbal”, zegt hij daarover. “De gesprekken zijn gaande en wanneer het tijd is om een beslissing te nemen, zullen jullie het denk ik ook weten. Maar voorlopig ligt mijn volledige focus op succesvol zijn dit seizoen."

Drie aflopende contracten bij Liverpool

De supporters van Liverpool zullen blij zijn met het nieuws over de contractgesprekken. Doordat de verbintenissen van Van Dijk, Mohamed Salah en Trent Alexander-Arnold aflopen, heerst er behoorlijk wat onzekerheid over de invulling van de selectie voor komend seizoen. Van Dijk is de eerste van de drie spelers die heeft bevestigd dat er wordt gewerkt aan een contractverlenging.

